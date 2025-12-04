Cómo son y qué características tienen los aviones F-16 que serán presentados este fin de semana por el Gobierno

El sistema fue adquirido en Dinamarca e incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo.

Aviones F-16 Foto: Fuerzas Armadas

La expectativa por la llegada de los aviones caza F-16 a territorio argentino es total. Tanto que la Fuerza Aérea Argentina decidió ensayar un vuelo rasante por la Ciudad de Buenos Aires antes de dirigirse a Río Cuarto, Córdoba, donde Javier Milei encabezará un acto oficial para recibir las primeras seis de las 24 aeronaves compradas a Dinamarca.

A través del decreto 315/2024 publicado a fines del 2024 en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó la compra de veinticuatro aeronaves. El sistema de Armas Caza Multirol incluye aeronaves, armamento, paquete logístico, capacitación y formación de personal.

Por contrato, se determinó que la solución de controversias se hará a través de una comunicación cordial entre naciones, y en una segunda instancia, con la mediación del Instituto Danés de Arbitraje con sede en Dinamarca.

Un avión F16. Foto: NA.

Características de las aeronaves

Puede volar más de 860 kilómetros, a través de un sistema de control de vuelo fly-by-wire, mejor conocido como “pilotaje por mandos electrónicos”, y cuentan con sistemas de posicionamiento global de alta precisión y sistemas de navegación inercial.

Los aviones de origen norteamericano, diseñados en la década de 1970, tienen 9,8 metros de ancho, una longitud de 14,8 metros y una altura de 4,8 metros. Pesan 8.936 kilogramos y alcanzan una velocidad de 1500 mph (Mach 2 en altitud).

La agilidad y la capacidad de maniobra son algunas de sus características que los convierten en aeronaves efectiva en combate. Pueden cargar hasta dos bombas de 2000 libras, dos AIM-9, dos AIM-120 y dos tanques externos de combustible de 2400 libras.

El ministro de Defensa, Luis Petri, en el acto de la firma de la compra de los aviones F16. Foto: NA.

Desde la cartera liderada por Petri aseguraron que los aviones F-16, “serán la columna vertebral del sistema de defensa aérea en Argentina, misión que durante más de 40 años desempeñaron los aviones Mirage hasta su desprogramación”. “La compra de estas aeronaves ratifica la decisión del gobierno de promover la inversión en Defensa con el objetivo de fortalecer las capacidades del instrumento militar”, argumentaron al respecto.

El sistema F-16 adquiridos en Dinamarca incluye unidades monoplaza, biplazas para el entrenamiento avanzado de pilotos, armamento y equipo de apoyo.

Los aviones F-16 aterrizarán en el Área Material Río Cuarto. Foto: X @MinDefensa_Ar

El acuerdo incluye la entrega de cuatro simuladores de vuelo, ocho motores y se garantizarán los repuestos para las aeronaves durante cinco años. Además, el contrato prevé la capacitación de los pilotos y los mecánicos que trabajarán en este sistema de armas.

Si bien no hay datos oficiales respecto al monto de la transacción, en la página web de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos detallan que el precio por unidad de estos aviones a 2021 es de US$14,6 millones en el caso de los F-16A/B y US$18,8 millones los F-16C/D.

El itinerario de los aviones caza F-16, hora por hora

Serán presentados este domingo 7 de diciembre. En primera instancia, la cartera dirigida por Luis Petri comunicó que el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires será a las 07:55 desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto. Instantáneamente, a las ⁠08:00, se dará el sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

La continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere, para virar ⁠hacia el sur a las 08:03 con el objetivo de reposicionarse y sobrevolar la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

Los aviones caza F-16 llegan a Argentina. Foto: X @MinDefensa_Ar

Tras la primera parte de la exhibición, los aviones caza continuarán hasta el Río de la Plata. A las 08:05 se dará el viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevolar el Aeroparque Jorge Newbery.

Tras un paso sobre Retiro, a las ⁠08:06 pasará sobre Puerto Madero y dará un giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa. El pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio será a las 08:10.

El viraje al oeste estará acompañado por un ascenso de las aeronaves para emprender el regreso alÁrea Material Río Cuarto, para la ceremonia de recepción presidida por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas,Javier Milei.