Argentina vuelve a emitir deuda en dólares después de 7 años: el anuncio de Luis Caputo

El ministro de Economía comunicó que el Tesoro Nacional emitirá un bono en dólares con vencimiento en 2029. Los detalles.

El Gobierno volverá a emitir deuda en dólares mediante la licitación de un bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses con un cupón de 6,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. Tendrá legislación local y es la primera vez desde 2018 que la Argentina vuelve a emitir deuda.

Luis Caputo, en un programa de A24, afirmó que “es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”. Justificó la emisión de bonos con la idea de pagar la deuda al FMI el 9 de enero por USD 4.300 millones sin afectar las reservas.

Dólares. Foto: via REUTERS

Cómo funcionará el bono

El bono anunciado por Caputo se emitirá en dólares estadounidenses, tendrá un interés anual de 6,5% y amortizará el 100% del capital a su vencimiento el 30 de noviembre de 2029. Argentina tendrá legislación total sobre el mismo.

La recepción de ofertas se realizará el 10 de diciembre de 2025, entre las 10 y las 15 horas, y el Gobierno prevé liquidar las adjudicaciones el 12 de diciembre. El mecanismo se dividirá en dos tramos:

Uno no competitivo , pensado para ahorristas sin trayectoria financiera, que podrán presentar órdenes de hasta USD 50.000;

Uno competitivo, destinado a montos superiores, sin tope y con la obligación de fijar un precio por cada USD 1.000 de valor nominal.

Dólares. Foto: NA (Martín Zabala)

Los agentes de liquidación y compensación, junto con los agentes de negociación habilitados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), serán los encargados de gestionar las compras. El monto máximo a colocar quedará determinado en la subasta, conforme a lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/2019 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda.

La reacción de los mercados

Los mercados reaccionaron de manera positiva, ya que después del anuncio, el riesgo país bajó 14 puntos y los bonos argentinos subieron en promedio un 0,4%.

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

Las declaraciones del Gobierno

El Gobierno, mediante un comunicado oficial, declaró: “En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA“.

Por su parte, la cartera de Economía propone con esta medida una nueva estrategia para “refinanciar su deuda sin afectar el fortalecimiento del Banco Central”, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta.

El ministro de Economía lo hizo a través de un video institucional. Foto: Captura de pantalla

Luis Caputo aseguró que el FMI “está de acuerdo” con esta medida pero no se pronunció ante las declaraciones de la vocera del organismo, Julie Kozack, quien sostuvo que “es un desafío alcanzar el objetivo de reservas para fin de año”.