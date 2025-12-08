Semana clave para el Gobierno: discusión del Presupuesto 2026, el dato de la inflación y la inclusión de las reformas

Todos estos son termómetros que marcarán los destinos de la Argentina en los próximos años en un Congreso reconfigurado tras las elecciones legislativas.

Con la jura de los nuevos diputados y senadores en el Congreso Nacional ya consumada, el Gobierno nacional planea estrategias de movimientos en ambas Cámaras a fin de poder seguir con su ruta legislativa. Mientras tanto, espera por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que podría impactar de lleno en la discusión por el Presupuesto 2026.

El cierre del año para el Gobierno afronta una semana clave. Lo cierto es que el oficialismo trabaja con las ventajas de tener un frente menos hostil en el Congreso tras las últimas elecciones legislativas, por lo que la presentación de reformas estructurales podría ser un camino más allanado.

El dato de la inflación: ¿clave para la discusión del Presupuesto 2026?

El jueves se estará conociendo el dato del IPC de noviembre, el dato clave para definir la inflación del anteúltimo mes del año y, en consecuencia, la de gran parte del 2025, algo que podría definir las discusiones en torno del Presupuesto 2026 en el Congreso.

Hay sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 30 de diciembre y el oficialismo planea ordenar a sus legisladores para obtener la media sanción del Presupuesto.

Además, intenta acelerar su cúmulo de reformas, lo que podría ser evidencia de una demostración de fuerza política y que marque los destinos económicos de los próximos años.

En el decreto que firmó el presidente Javier Milei la semana pasada quedaron establecidas sus prioridades: Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, Modernización Laboral, reforma del Código Penal y modificación de la Ley de Glaciares.

Inclusive, así lo manifestó el flamante jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, al mencionar que “el avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, tras confirmarse esta petición presidencial a través del decreto.

Cabe recordar que el reordenamiento del Congreso tras las legislativas dejó el siguiente esquema: La Libertad Avanza consiguió ser la primera minoría con 95 bancas y tendrá la prioridad para presidir las comisiones. Unión por la Patria -la oposición más fuerte- se reacomodó como la segunda fuerza, con 93 bancas, mientras que Provincias Unidas se transformó en una de las terceras minorías, con 22 legisladores integrados en el interbloque Unidos, junto a la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

A su vez, otro interbloque es el compuesto por el PRO, la UCR, el MID y monobloques aliados, que también cuenta con 22 diputados.

La preparación para presentar las reformas del Gobierno

Mientras tanto, este martes será clave para el Gobierno en su afán de presentar su paquete de reformas. Serán enviadas dentro del esquema de sesiones extraordinarias y prometen conformar la base del proyecto político de la segunda parte del mandato de Milei.

Entre ellas, las más destacadas tienen que ver con la Ley de Inocencia Fiscal, la reforma del Código Penal, parte de la reforma tributaria, así como también la modificación de la Ley de Glaciares.

En el documento base del Presupuesto se proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4,5% en 2026, mientras que la inflación anual estimada se posicionaría entre el 7% y el 12%, con un superávit primario del 2,2% del PBI y el tipo de cambio ubicado en torno a los $1423 por dólar.

Por tanto, la Casa Rosada se prepara para un cierre del 2025 sin descanso, con presiones para imponer sus proyectos políticos y una oposición que no quiere dar el brazo a torcer y ceder terreno. El Congreso reconfigurado será la clave para entender los destinos del país de cara a los dos últimos años de su primer mandato que le restan a Milei.