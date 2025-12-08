La agenda de Milei en una semana clave: del viaje a Noruega para el Premio Nobel de la Paz a las sesiones extraordinarias

El presidente encara días más que importantes para el rumbo del Gobierno. Cuántos días estará en el exterior y qué proyectos se tratarán en el Congreso.

Javier Milei. Foto: REUTERS

Javier Milei encara una semana más que importante para el Gobierno, con una agenda cargada que contará con un viaje a Noruega y la apertura de sesiones extraordinarias en el Congreso, que tienen como fin aprobar proyectos y reformas

La agenda de Javier Milei

El presidente viajará este lunes 8 de diciembre por la noche hacia Oslo (Noruega) con el propósito de acompañar a la líder opositora venezolana y fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela, María Corina Machado, a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Días atrás, Milei había recibido una invitación personal por parte de Machado y, durante este fin de semana, finalmente confirmó su presencia.

La estadía en el país nórdico será corta a causa de las sesiones legislativas, que comenzarán a partir del miércoles 10, donde se iniciará formalmente el período de extraordinarias en el Congreso, con el fin de debatir el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas vinculadas a las áreas laboral, tributaria y previsional.

Cuándo será la entrega del Nobel de la Paz

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha” motivo por el cual el comité que otorga la condecoración considera “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Actualmente, la líder de Vente Venezuela afirma que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y enfrenta constantes amenazas por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La ceremonia en la que estará presente Milei y otros mandatarios, como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), se celebrará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo, donde se entregan los Premios desde el año 1990, y también se transmitirá en vivo por varias plataformas virtuales.

Milei no estará presente para el inicio de las sesiones extraordinarias

Con un regreso previsto para el viernes 12, el presidente se perderá el inicio de las sesiones extraordinarias, que transcurrirán del miércoles 10 al martes 30 de diciembre.

Sesiones extraordinarias. Foto: NA

Entre el itinerario, se tratará el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y del Código Penal otros proyectos. Según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los temas a tratar serán:

Presupuesto 2026

Inocencia Fiscal

Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria

Modernización laboral

Reforma del Código Penal

Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar

La estrategia de Javier Milei busca aprovechar el nuevo equilibrio parlamentario con su bloque y aliados como primera minoría para avanzar con una agenda ambiciosa de modificaciones estructurales.

Qué significa convocar a sesiones extraordinarias y por qué se recurre a ese mecanismo

Las sesiones extraordinarias son un instrumento del Poder Ejecutivo para hacer funcionar al Congreso fuera del calendario regular, que va del 1° de marzo al 30 de noviembre.

Este tipo de convocatoria permite al presidente fijar el temario específico que se debatirá, es decir, definir de antemano qué proyectos estarán en agenda, lo que acorta tiempos y reduce el margen de negociación que suele existir en sesiones ordinarias.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo ya consiguió dictamen mayoritario del Presupuesto 2026 en Comisión, lo que le permite pensar en su tratamiento con la nueva conformación tras los cambios legislativos. Al mismo tiempo, se espera que las reformas laboral, tributaria y penal ingresen al debate parlamentario en ese lapso, bajo la estrategia de avanzar antes de que comience 2026.