Ni Milei ni Villarruel: quién quedó a cargo del sillón de Casa Rosada ante la ausencia los mandatarios

Mientras Milei y Villarruel cumplen sus agendas internacionales, un senador de La Libertad Avanza quedó a cargo del Poder Ejecutivo.

Javier Milei y Victoria Villarruel. Foto: Reuters

El mandato del país está a cargo del presidente previsional del Senado hasta que regresen Javier Milei y Victoria Villarruel. Se trata de Bartolomé Esteban Abdala, el senador de La Libertad Avanza por la provincia de San Luis que tomó este rol en el sillón de Casa Rosada.

Milei está viajando a Noruega para presenciar la entrega del Premio Nobel de La Paz a Carolina Machado, mientras que Victoria Villaruel tiene reuniones en España.

Bartolomé Abdala Foto: NA

Quién es Bartolomé Abdala

Abdala es parte de la Cámara Alta desde el 10 de diciembre del 2023 y días después fue seleccionado como Presidente Previsional del Senado y fue luego ratificado en febrero del 2024 y febrero del 2025.

Bartolomé Abdala Foto: NA

La carrera del actual Senador incluyó ser Ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Luis en 2009, y luego Diputado Provincial en San Luis en dos ocasiones: 2013-2017 y 2017-2021.

Por qué Abdala es presidente previsional

La Ley de Acefalía Presidencial (N°20.972) declara en su primer artículo: “En caso de acefalía por falta de presidente y vicepresidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente en primer lugar por el presidente provisorio del Senado, en segundo por el presidente de la Cámara de Diputados y a falta de éstos, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hasta tanto el Congreso, reunido en Asamblea, haga la elección a que se refiere el artículo 75 de la Constitución Nacional”.

La ausencia del Presidente y la Vice Presidenta da lugar al Presidente Previsional del Senado al cargo del Ejecutivo.

La agenda del Presidente en el exterior

El mandatario argentino recibió una invitación personal por parte de María Corina Machado, quien recibirá la distinción internacional el miércoles 10 de diciembre, en una ceremonia que contará con la presencia de otros tres jefes de Estado latinoamericanos.

Machado recibirá la distinción internacional el miércoles 10 de diciembre a las 09:00 (hora argentina).

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Premio Nobel

Lunes 8 de diciembre de 2025

20:00 horas: partida del vuelo especial que conduce al presidente de la Nación hacia la ciudad de Oslo, donde llegará el martes a las 13:30 horas.

Miércoles 10 de diciembre de 2025

09:00 horas : participación del presidente de la Nación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la señora María Corina Machado .

11:30 horas : encuentro del presidente Milei con su Majestad el Rey Harald V .

13:10 horas : encuentro con el Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre .

16:00 horas: partida del vuelo especial que conduce al presidente de la Nación de regreso hacia la República Argentina.

El presidente desembarcaría en territorio europeo entre el 9 y el 12 de diciembre Foto: TV Pública

Jueves 11 de diciembre de 2025

09:30 horas: llegada al país del presidente Javier Milei.

La agenda de Villarruel en España

Victoria Villarruel está participando del XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado en el Congreso de los Diputados de España. Entre sus demandas llevó el histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y propuso una diferenciación de agendas internacionales entre ella y el Presidente.

Vicepresidenta argentina Foto: NA

“Nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras”, afirmó y sostuvo la necesidad de la región de actuar en conjunto. Además, definió a la Comunidad Iberoamericana como una “civilización unida por su raíz cultural cristiana”.

Se mostró conservadora, identitaria y regionalista en sus tres ejes de intervención: innovación tecnológica, seguridad alimentaria y sostenibilidad demográfica.