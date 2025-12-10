Javier Milei en Noruega: su agenda tras la confirmación de la ausencia de Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

El presidente de la Nación se encuentra en Oslo y participará del evento que reconoce a la líder opositora de Venezuela. Quién la reemplazará, en la nota.

Javier Milei en Corporación América. Foto: Presidencia

Javier Milei dirá presente este martes en la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. Finalmente, se confirmó que la dirigente no estará presente en Oslo, Noruega, por lo que el reconocimiento será entregado a su hija.

La agenda de Milei en Noruega

Desde las 9, el Ayuntamiento de Oslo será la sede del acto que también contará con la presencia de otros tres presidentes latinoamericanos: Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá) y Daniel Noboa (Ecuador).

Javier Milei en su llegada a Noruega. Video: x Noticias Argentinas.

Tras la ceremonia, Milei aprovechará para entrevistarse a las 11.30 con el rey de Noruega, Harald V, y a las 13.10 con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Concretada esa apretada agenda, Milei abordará a las 16 el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

Javier Milei en el Encuentro de Líderes, en La Rural. Foto: Presidencia

Ni Milei ni Villarruel: quién es el presidente provisional de Argentina

Ante la ausencia de Milei y la visita oficial de la vicepresidneta Victoria Villarruel a España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA), quedó a cargo de la presidencia de manera provisional.

Abdala permanecerá en funciones ejecutivas hasta al menos el jueves, día en que Milei regresará a la Argentina.

Bartolomé Abdala Foto: NA

Corina Machado no estará en la ceremonia

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha”. Sin embargo, se confirmó que no estará presente en el acto.

Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, confirmó que no estará presente: “Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo hoy, cuando comience la ceremonia”.

María Corina Machado; Venezuela. Foto: Reuters.

Ana Corina Sosa, su hija, será la encargada de recibir el premio para la líder opositora de Venezuela.

“La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”, habían anunciado previamente.

Más allá de que Machado había confirmado su presencia, no estará este miércoles en Oslo. De todos modos, estarán su madre, Corina Parisca, su hermana, Clara Machado Parisca y su hija, Ana Corina Sosa, además de sus otros dos hijos.