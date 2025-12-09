Así llegó Javier Milei a Noruega mientras espera por el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado

El presidente llegó a Oslo en medio de la entrega del Nobel a la líder opositora venezolana. La agenda de Javier Milei.

Javier y Karina Milei en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América. Foto: Captura

El presidente argentino Javier Milei aterrizó este martes 9 de diciembre a Oslo, Noruega, con la intención de participar de la ceremonia donde María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025 que se llevará a cabo el miércoles 10 por la mañana -hora Argentina-. El anuncio oficial fue confirmado días atrás, luego de que el mandatario decidiera abordar un vuelo especial acompañado por su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei siendo la única funcionaria de la mesa chica del Gobierno como parte de un itinerario exprés que lo llevará de regreso al país antes del fin de semana.

Milei había confirmado su presencia tras recibir una invitación directa de la propia Machado, quien fue galardonada por su lucha por los derechos democráticos en Venezuela. El Gobierno ratificó que su participación no sólo es una muestra de apoyo a la dirigente opositora, sino también una postura geopolítica clara.

Cuándo será la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

La ceremonia está prevista para el 10 de diciembre y será el epicentro de un evento internacional que convocará a figuras políticas, diplomáticas y de derechos humanos. Entre los invitados ya confirmados figuran otros presidentes latinoamericanos y la agenda contempla además actividades como una marcha de antorchas, discursos y actos culturales en apoyo a la causa de Venezuela.

Pese al clima de expectativa, persisten dudas sobre la participación de Machado. El galardón la convirtió en objetivo del régimen de Nicolás Maduro y su traslado depende de un operativo de seguridad complejo. Aunque su familia ya se encuentra en Oslo, no se han revelado detalles oficiales sobre su ruta ni los mecanismos de traslado usados para llevarla fuera de Venezuela.

María Corina Machado, líder opositora del Gobierno de Venezuela. Foto: Reuters.

Más allá del simbolismo de la ceremonia, la presencia de Milei en Oslo podría tener implicancias diplomáticas, teniendo en cuenta que representa un respaldo explícito del Gobierno argentino al proceso de transición democrática que propone la oposición venezolana. En un contexto de tensiones entre ambos gobiernos, este viaje podría marcar un giro en la postura regional de Argentina en sintonía con el paradigma de Estados Unidos.