Javier Milei suspendió su agenda en Noruega y regresa a la Argentina

El presidente presenció la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz que tuvo a la hija de María Corina Machado como protagonista.

Javier y Karina Milei en Oslo, Noruega, para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Foto: via REUTERS

Luego de presenciar la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, el presidente Javier Milei y la comitiva argentina suspendieron este miércoles sus actividades en Oslo, Noruega, y emprenderán el regreso al país.

Ante la incertidumbre de la llegada de la galardonada Maria Corina Machado, la comitiva argentina decidió dejarle ese espacio para ella.

Javier Milei en su llegada a Noruega. Video: x Noticias Argentinas.

La activista venezolana recién estaría arribando a Oslo en las próximas horas, después de salir el martes de Venezuela, donde permanecía en la clandestinidad, mediante un viaje en barco.

La propia líder venezolana había invitado formalmente a Milei a formar parte de la delegación latinoamericana compuesta por los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y el referente Edmundo González Urrutia.

Tras la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, donde la hija de Corina Machado, Ana Crorina Sosa, recibió la distinción en representación de su madre, el presidente tenía previsto entrevistarse con el rey de Noruega, Harald V, y con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Javier Milei en Oslo, Noruega, para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. Foto: REUTERS

Pero la agenda fue suspendida por la comitiva y Milei abordó a las 16 el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

Ante la ausencia de Milei y la visita oficial de la vicepresidneta Victoria Villarruel a España, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA), estuvo a cargo de la presidencia.

La hija de Corina Machado recibió el Nobel de la Paz en nombre de su madre

Ana Corina Sosa brindó un discurso para los presentes, Allí, confirmó que en “unas horas” podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar “muy pronto” a Venezuela.

“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, expresó Ana Corina durante la ceremonia.

Al mismo tiempo señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa “en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres”.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Video: Premio Nobel.

“Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela”, aseguró.

La joven reafirmó: “Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz”.