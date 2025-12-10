La hija de Corina Machado recibió el Nobel de la Paz en nombre de su madre: “Quiere vivir en una Venezuela libre”

Ana Corina Sosa participó de la ceremonia llevada adelante en el Ayuntamiento de Oslo, mientras su madre viaja a Noruega.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Foto: REUTERS

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz tiene a María Corina Machado como la gran protagonista, incluso a pesar de que no estar presente en el Ayuntamiento de Oslo. En su nombre, recibió el reconocimiento Ana Corina Sosa, su hija.

Qué dijo la hija de Corina Machado al recibir el Premio Nobel de la Paz

La joven brindó un discurso para los presentes, entre los que se encuentra el presidente de la Nación, Javier Milei. Allí, confirmó que en “unas horas” podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar “muy pronto” a Venezuela.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Foto: via REUTERS

“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, expresó Ana Corina durante la ceremonia.

Al mismo tiempo señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa “en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres”.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Video: Premio Nobel.

“Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela”, aseguró.

La joven reafirmó: “Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz”.

El reconocimiento a Corina Machado

Antes de brindar su discurso, la hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares), de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. Foto: via REUTERS

Visiblemente emocionada, Sosa recibió la ovación del público, puesto en pie, erguida delante de una foto de su madre.

Antes de entregar el galardón, Frydnes pronunció un discurso en el que instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia “una transición pacífica hacia la democracia” en el país, un llamamiento que recibió un largo aplauso de los invitados en el Ayuntamiento de Oslo.