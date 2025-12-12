Reforma laboral: en qué consiste el fondo para despidos y qué poder perderían los sindicatos

Tras la firma de Javier Milei, el proyecto ya fue enviado al Senado. El objetivo de uno de los puntos más comentados.

Tras la firma de Javier Milei, el proyecto de reforma laboral ya fue enviado al Senado Foto: Unsplash.

Tras la firma de Javier Milei, el Gobierno envió al Senado la reforma laboral y uno de los puntos más comentados es el fondo para despidos. El Fondo de Asistencia Laboral tiene que ver con un régimen obligatorio por el cual las empresas deberán aportar el 3% de su masa salarial para constituir un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despido.

Trabajo; trabajadores. Foto: Unsplash.

Según lo que difunden los impulsores de la medida, el cambio no modificará el monto que recibe el trabajador: la indemnización deberá seguir siendo comparable a la actual y a las firmas que se adhieran se les aliviará una parte de las cargas patronales habituales: el mismo 3% que destinarán al fondo.

El rol de los sindicatos

Dicho artículo tiene varios puntos que afectan el poder de los sindicatos, como un ítem que se agregará en los recibos de sueldo para detallar, no solo cuanto se le saca al trabajador para financiar los gremios, sino también cuánto destina la empresa.

Héctor Daer, Octavio Argüello y Carlos Acuña. Foto: NA

Ante esto, el proyecto final establece que las empresas ya no estarán obligadas a ser agente de retención de los pagos mensuales de afiliación.

El Gobierno habilitó la creación de estaciones de servicio móviles: qué implica esta decisión para el tránsito en Argentina

El Gobierno habilitó la figura de las Estaciones de Servicio Móviles al marco regulatorio de expendio de combustibles líquidos. La medida fue dispuesta por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 504/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La resolución considera que las estaciones de servicio móviles constituyen una “herramienta fundamental a los efectos de garantizar el abastecimiento de combustibles en aquellas localidades que carecen de estaciones fijas en un radio considerable”.

Publicación en el Boletin Oficial de las Estaciones de servicio móviles. Foto: Boletin Oficial

Según los considerandos, el propósito es reducir las distancias y costos de traslado de los consumidores, además de contribuir al desarrollo productivo de las economías regionales. La modalidad móvil se presenta como una “alternativa novedosa que resuelve el abastecimiento local en condiciones seguras” debido a los menores costos implicados en el mantenimiento adecuado de las instalaciones.