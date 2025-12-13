Emergencia en Discapacidad: el Gobierno apelará al fallo de la Justicia porque consideran que pondría en riesgo el equilibrio fiscal

El juez Adrián González Charvay ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el gobierno de Javier Milei se opuso. Los detalles de la apelación al fallo por parte del Ejecutivo.

El Gobierno apelará al fallo que lo obligó a cumplir con la norma. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución judicial que ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido sancionada por el Congreso, pero cuya implementación había quedado en suspenso. La decisión fue adoptada luego de que un juez dispusiera que el Ejecutivo debía poner en marcha la ley de manera urgente ante reclamos de organizaciones, prestadores del sector y las familias y pacientes damnificados.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que el fallo avanza sobre facultades propias del Poder Ejecutivo, particularmente en lo referido a la administración de recursos públicos y la definición de prioridades presupuestarias. En ese sentido, remarcaron que la norma implica un impacto fiscal significativo que según la posición oficial, no cuenta con financiamiento específico aprobado.

Entre ellos, se encuentran trabajadores de distintas dependencias, profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad. Foto: Noticias Argentinas

La Ley de Emergencia en Discapacidad establece una serie de medidas destinadas a garantizar la continuidad de prestaciones básicas, actualizar aranceles para prestadores y asegurar el acceso a tratamientos, transporte y apoyos para personas con discapacidad. Distintas organizaciones del sector vienen denunciando atrasos en los pagos y dificultades para sostener los servicios, lo que motivó la presentación judicial.

El fallo será apelado por Javier Milei. El juez Adrián González Charvay había ordenado la aplicación inmediata de la ley al considerar que la demora en su puesta en marcha vulnera derechos fundamentales de las personas con discapacidad. El magistrado sostuvo que el Estado no puede postergar la ejecución de una norma vigente cuando están en juego derechos sociales esenciales.

Desde el Gobierno, en cambio, argumentaron que la ley fue sancionada sin un esquema claro de financiamiento y que su implementación automática podría comprometer el equilibrio fiscal. En esa línea, fuentes oficiales indicaron que la apelación buscará que sea una instancia superior la que revise el alcance del fallo y defina si corresponde obligar al Ejecutivo a ejecutar la norma en los términos planteados.

Mientras avanza el proceso judicial, organizaciones vinculadas a la discapacidad continúan reclamando la plena vigencia de la ley y advirtieron que la situación del sector sigue siendo crítica. La apelación del Gobierno abre ahora una nueva etapa en el conflicto, que quedará en manos de la Justicia mientras se mantiene el debate político y social sobre la aplicación de la norma.

Javier Milei visitó Córdoba y encabezó el Tour de la Gratitud frente a una multitud: “Se terminó la joda de la política”

Javier Milei estuvo en Córdoba durante la jornada del viernes 12 de diciembre en el marco del “Tour de la Gratitud”. El líder de La Libertad Avanza estuvo acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; y los diputados Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, donde a través de un megáfono, lanzó comentarios vinculados al balance de la gestión.

“Hemos cumplido todas las promesas de campaña”, expresó el jefe de Estado a los gritos con un megáfono en su mano y frente a los seguidores que se congregaron a su alrededor en Nueva Córdoba. “Cuando vine a visitarlos la última vez les pedí que me acompañaran para terminar con la noche del populismo, y vaya que lo hicimos”, agregó.

El presidente habló con un megáfono frente a sus seguidores. Video: Cadena 3

“También estamos mandando una ley para que esos políticos que traten de sabotear el equilibrio fiscal y traten de sabotear la política monetaria van a tener entre 1 y 6 años de prisión. Se terminó la joda de la política”, lanzó Milei. Este comentario corresponde a la “Ley de Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria”.