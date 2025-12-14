La Armada refuerza su presencia en el Mar Argentino con una operación militar para combatir la pesca extranjera ilegal

Se trata de un despliegue sostenido de medios navales y aeronavales con el objetivo de controlar, vigilar y disuadir a la flota pesquera extranjera de realizar actividades ilegales dentro de la jurisdicción nacional.

Ejercicio militar “Mare Nostrum VI” de la Armada Argentina. Foto: Armada Argentina

Desde comienzos de diciembre, la Armada Argentina se encuentra llevando a cabo la operación de vigilancia y control del Mar Argentino “Mare Nostrum VI”. La misma cuenta con el despliegue de unidades de superficie y aeronavales bajo el control operacional del Comando Conjunto Marítimo, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Los agentes ubicados en sectores estratégicos de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) tienen como objetivo controlar, vigilar y disuadir a la flota pesquera extranjera de realizar actividades ilegales dentro de la jurisdicción nacional.

La operación se enmarca en una etapa del año en el cual se registra un incremento significativo del arribo de buques pesqueros extranjeros, provenientes principalmente del Indo-Pacífico y de las Islas Galápagos, atraídos por la zafra del calamar, donde se prevé la llegada de más de 400 navíos, mayoritariamente de bandera china, aunque también de España, Portugal, Rusia, Vanuatu, entre otros países.

La Armada detectó pesca ilegal extranjera en el Mar Argentino

El 4 de diciembre, el patrullero oceánico ARA “Almirante Storni”, en coordinación con una aeronave P-3 Orion de la Aviación Naval, y bajo control operacional del Comando Conjunto Marítimo, detectó la presencia de un buque pesquero extranjero realizando actividad de pesca dentro de la ZEEA.

Según señalaron desde la Armada Argentina, “la anomalía fue informada a la Subsecretaría de Pesca de la Nación, para que proceda con las actuaciones correspondientes por pesca ilegal, en infracción a la legislación vigente”.

En simultáneo, la aeronave P-3 Orion efectuó tareas de Control de los Espacios Marítimos, brindando apoyo al patrullero oceánico con el sobrevuelo del área y la recolección de información y material probatorio necesario para constatar la infracción.

La importancia de las operaciones Mare Nostrum

La Operación “Mare Nostrum VI” se lleva a cabo en un contexto de vigilancia intensificada y tiene como fin el resguardo de los intereses marítimos nacionales, mediante una presencia operativa constante en áreas sensibles del Mar Argentino.

La serie de operaciones bajo este nombre inició a comienzos de 2025 y constituye una política operativa de la Armada de control y vigilancia de las aguas argentinas.

Desde Mare Nostrum I hasta la actual Mare Nostrum VI, la Armada Argentina desplegó de manera progresiva unidades de superficie, aeronaves de vigilancia y exploración, y sistemas de comando y control, ampliando las áreas cubiertas y fortaleciendo la capacidad de detección, disuasión y respuesta frente a actividades no autorizadas en la ZEEA y sus áreas adyacentes.

“Estos despliegues sucesivos permiten consolidar la presencia efectiva del Estado en el mar, mejorar la conciencia situacional marítima y contribuir de manera directa a la defensa de los recursos naturales, en coordinación con otros organismos del Estado y en el marco del Sistema de Defensa Nacional”, señalaron desde las FFAA.