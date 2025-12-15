“Paz, orden, crecimiento y esperanza”: Estados Unidos felicitó a José Antonio Kast y lo comparó con Javier Milei

Importantes autoridades estadounidenses lanzaron señales políticas de respaldo al nuevo gobierno chileno, tal cual sucede con Argentina.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile. Foto: REUTERS

El ultraderechista José Antonio Kast derrotó por un amplio margen a Jeannette Jara, candidata unitaria de la izquierda y exministra de Trabajo del Gobierno del presidente saliente Gabriel Boric, en la segunda vuelta de las presidenciales chilenas. Los resultados de los comicios fueron muy bien recibidos por Estados Unidos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, felicitó públicamente al presidente electo de Chile por su victoria electoral, y destacó el resultado como un rechazo contundente al comunismo, en un mensaje difundido a través de redes sociales.

El posteo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: X @SecScottBessent

“Felicitaciones al presidente electo José Antonio Kast de la República de Chile por su bien merecida victoria electoral”, expresó Bessent en un mensaje publicado en su cuenta oficial. Pero eso no es todo: comparó al futuro mandatario chileno con Javier Milei.

El funcionario estadounidense trazó un paralelismo entrre el resultado en Chile y el proceso político argentino. Afirmó que, al igual que la Argentina, Chile “ha rechazado de manera contundente los fracasos del comunismo”, optando por un futuro de “paz, orden, crecimiento y esperanza”.

En el mismo mensaje, Bessent señaló que Estados Unidos espera revitalizar la relación bilateral con Chile y destacó el rol del actual presidente estadounidense en ese proceso: “Bajo la guía del presidente de Estados Unidos, esperamos la revitalización de la relación entre nuestras naciones”, afirmó el secretario del Tesoro.

Estados Unidos le ofreció cooperación a Chile tras la victoria de José Antonio Kast

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo este lunes una llamada telefónica con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para felicitarlo por su victoria y ofrecerle cooperación entre ambos Gobiernos.

“El secretario Rubio enfatizó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con Chile en prioridades compartidas, como la seguridad regional y el crecimiento económico”, detalló el Departamento de Estado en un comunicado. La nota precisa que “ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Chile”.

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast. Foto: EFE

Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue preguntado este lunes en una rueda de prensa por la victoria de Kast y expresó su deseo de felicitarlo: “Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente”, dijo.