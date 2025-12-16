Además del Presupuesto: las otras dos leyes clave que el Gobierno buscará aprobar esta semana en Diputados

Conforme a la nota de la convocatoria, el recinto se abrirá a las 14 en la primera sesión del período de extraordinarias, escenario que le servirá al Gobierno para cristalizar la nueva relación de fuerzas que tuvo como punto de inflexión las elecciones de octubre.

Luego de salir airoso en la primera batalla por los dictámenes, el oficialismo encara con optimismo la sesión especial de este miércoles en Diputados, en la que buscará lograr la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

En esa línea, el PRO volvió a ser el habitual socio que avala cada una de las iniciativas de Javier Milei y le puso el gancho a las tres iniciativas. Lo mismo hicieron la UCR y el MID, que junto a la bancada amarilla conforman el flamante interbloque “Fuerzas del Cambio”.

Innovación Federal, Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan) completan el abanico de alianzas del oficialismo libertario.

Este conglomerado capitaneado por La Libertad Avanza aportó 28 firmas para los dictámenes de mayoría del Presupuesto y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, y 44 firmas para el proyecto de Inocencia Fiscal.

El único proyecto que podría correr riesgo de no ser aprobado este miércoles en el recinto es la ley que establece una regla fiscal rigurosa bajo amenaza de sanciones penales para los funcionarios que incumplan con el déficit cero: en caso de convertirse en ley, la Justicia podría anular la norma con planteos de presunta anticonstitucionalidad.

Críticas a la Ley de Compromiso Fiscal

En el caso del proyecto que impone una regla fiscal estricta, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría que incluye una regla para la sostenibilidad de la deuda externa.

La propuesta establece un límite al endeudamiento en moneda extranjera del Estado y del Banco Central y plazos mínimos para la entrada y salida de capitales.

Además, incluye un plazo de permanencia para capitales especulativos, buscando reducir la volatilidad del mercado cambiario y estabilizar la economía.

La iniciativa redactada por Itai Hagman es flexible y contracíclica, habilitando al Estado a expandir el gasto en momentos críticos de la economía, en sintonía con la gran mayoría de países.

“La lógica del ajuste permanente no garantiza la estabilidad macroeconómica tal como estamos viendo y además genera un costo productivo y social que para nosotros es absolutamente inaceptable”, señaló.

Por su parte, el diputado nacional de la Coalición Cívica y del interbloque Unidos, Maximiliano Ferraro, embistió contra la regla fiscal que impulsa el Gobierno al calificarla como un “mamarracho jurídico constitucional”.

El legislador opositor consideró que “este proyecto no pasa un curso no de primer año de derecho constitucional en cualquier universidad” y evaluó: “Detrás de un objetivo o un fin que muchos compartimos que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con lo que es la estabilidad monetaria o macroeconómica, se esconde o está de manera solapada un verdadero mamarracho constitucional y legislativo, un verdadero texto que es irrazonable y totalmente desproporcionado con el objetivo que persigue”, evaluó.