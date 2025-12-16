Presupuesto 2026: el oficialismo logró dictamen y busca aprobarlo esta semana en Diputados

El Presupuesto 2026 anticipa la eliminación del financiamiento al Garrahan, universidades y discapacidad.

Se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Foto: Noticias Argentinas

El oficialismo consiguió dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para los proyectos de ley de Inocencia Fiscal y Presupuesto 2026, un paso clave que habilita su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados. Tras varias semanas de negociaciones, el Gobierno confía en avanzar con la votación esta semana, en una sesión que se anticipa extensa y con fuerte debate político.

El dictamen aprobado responde a la estrategia fiscal del Ejecutivo, que prioriza el equilibrio de las cuentas públicas y una reducción del gasto estatal. En ese marco, el proyecto prevé una reconfiguración de partidas sensibles, lo que generó cuestionamientos de bloques opositores y de sectores directamente afectados por los recortes previstos en áreas sociales, sanitarias y educativas.

Entre los puntos más controvertidos figura la eliminación de financiamiento específico para el Hospital Garrahan, universidades nacionales y programas vinculados a discapacidad. Desde el oficialismo, explicaron que estos gastos no desaparecen del todo, sino que pasarían a ser absorbidos por otras partidas generales del presupuesto, mientras que la oposición advirtió sobre el riesgo de desfinanciamiento efectivo.

Es el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

El proyecto también redefine el esquema de transferencias a provincias y organismos descentralizados, en línea con el criterio de ajuste del gasto público. Legisladores del oficialismo sostienen que el Presupuesto 2026 busca “ordenar prioridades” y consolidar un marco macroeconómico estable, mientras que sectores opositores alertan sobre el impacto social de las modificaciones propuestas.

El dictamen representa un triunfo para Javier Milei, que logró reunir las firmas necesarias pese a las resistencias internas y externas. La Casa Rosada apuesta a cerrar el año legislativo con la aprobación del Presupuesto 2026, considerado una herramienta central para sostener el rumbo económico y enviar una señal de previsibilidad a los mercados, según la narrativa de Gobierno.

De cara a la sesión prevista para este miércoles 17 de diciembre, el oficialismo confía en alcanzar los votos necesarios para darle media sanción en Diputados, aunque anticipa un debate marcado por cruces sobre salud, educación y políticas sociales. El resultado final dependerá de eventuales cambios de último momento y del acompañamiento de bloques aliados, en un escenario parlamentario ajustado.

Confirmado: la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares se discutirán en el Senado este miércoles 17 de diciembre

Patricia Bullrich, senadora electa de La Libertad Avanza y presidenta del bloque oficialista en la Cámara de Senadores, brindó detalles acerca de la reunión de comisión que se llevó adelante durante la mañana de este martes 16 de diciembre. La exministra de Seguridad confirmó que los proyectos de Ley de Glaciares y Reforma Laboral se discutirán este miércoles 17 desde las 9 de la mañana para que el viernes 19 se logre un dictamen con vistas a sesionar el próximo 26 de diciembre.

Bullrich dialogó con la prensa.

El proyecto de Reforma Laboral va en sintonía con Presupuesto y la Ley de Glaciares corresponde a Ambiente y Minería. “Esperamos también las leyes de la Cámara de Diputados, que son Presupuesto, Inocencia Fiscal y Estabilidad. Hemos hecho un buen acuerdo con muchos bloques”, dijo refiriéndose a la conformación de 44 senadores de distintos bloques para este acuerdo. “Estamos trabajando en equipo y esperemos que todo esto se pueda hacer en estos días”, comentó.