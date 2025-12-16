Confirmado: la Reforma Laboral y la Ley de Glaciares se discutirán en el Senado este miércoles 17 de diciembre

Patricia Bullrich brindó detalles de la reunión de comisión en el Senado que se realizó este martes 16.

Toma de juramento de los senadores electos. Foto: NA

Patricia Bullrich, senadora electa de La Libertad Avanza y presidenta del bloque oficialista en la Cámara de Senadores, brindó detalles acerca de la reunión de comisión que se llevó adelante durante la mañana de este martes 16 de diciembre. La exministra de Seguridad confirmó que los proyectos de Ley de Glaciares y Reforma Laboral se discutirán este miércoles 17 desde las 9 de la mañana para que el viernes 19 se logre un dictamen con vistas a sesionar el próximo 26 de diciembre.

“Hoy estuvimos en labor parlamentaria y hemos decidido la conformación de las cuatro comisiones que van a trabajar sobre dos leyes: Reforma Laboral y Ley de Determinacion de la Zona de Glaciares”, dijo Bullrich en diálogo con la prensa. El tratamiento de ambas normativas arranca este miércoles 17.

Dejó de ser ministra de Seguridad para incorporarse al Senado. Foto: Noticias Argentinas

El proyecto de Reforma Laboral va en sintonía con Presupuesto y la Ley de Glaciares corresponde a Ambiente y Minería. “Esperamos también las leyes de la Cámara de Diputados, que son Presupuesto, Inocencia Fiscal y Estabilidad. Hemos hecho un buen acuerdo con muchos bloques”, dijo refiriéndose a la conformación de 44 senadores de distintos bloques para este acuerdo. “Estamos trabajando en equipo y esperemos que todo esto se pueda hacer en estos días”, comentó.

“Para la aprobación faltan algunas modificaciones que van a plantear los bloques. Estamos trabajando en equipo. conformando una mayoría en el Senado”, añadió Bullrich, quien dejó entrever que el proyecto podría sufrir modificaciones en su tratamiento y serán quince los expositores que invitará el Senado.

La senadora dialogó con la prensa.

La CGT volvió a cuestionar a Sturzenegger y la reforma laboral: “Quita derechos individuales y colectivos”

Las últimas declaraciones de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, generaron nuevas polémicas alrededor de la reforma laboral. Un dirigente de la CGT cuestionó al funcionario por los cambios que representa el proyecto de ley que se debatirá en el Congreso.

Cristian Jerónimo indicó que la confirmación de aspectos retroactivos de la reforma laboral resultó un “sincericidio” por parte de uno de los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei.“Lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, mencionó sobre los dichos de Sturzenegger. El integrante del gabinete confirmó que los cambios de la reforma impactarán en todos los contratos, no solo en los nuevos.

El gremio se opuso a la reforma laboral que busca sancionar el Gobierno en el Congreso. Foto: Tiempo Sur

El dirigente de la CGT indicó que “el proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender, con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”, en charla con Radio Mitre. Y recordó que se trata de una normativa que “quita derechos individuales y colectivos”.