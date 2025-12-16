Milei repudió el antisemitismo, apuntó contra el “virus woke” y elogió a Kast: “Sudamérica despertó hacia las ideas de la libertad”

El presidente se presentó en la cena de fin de año de la Fundación Faro, desde donde envió un “fraternal abrazo al pueblo chileno, que hoy comienza a vivir una nueva era”, lejos de “la calamidad del socialismo del siglo XXI”.

Javier Milei.

Javier Milei se presentó este lunes en la cena de fin de año de la Fundación Faro, en donde repudió el antisemitismo, apuntó contra el “virus woke” y visitó al flamante presidente chileno José Antonio Kast.

En primera instancia, el presidente se refirió al atentado en una playa de Australia y le envió sus condolencias “a la comunidad judía en la Argentina”.

“La injusticia y el mal triunfan cuando el bueno se mantiene indiferente, el virus woke que infectó a Europa y gran parte del mundo libre muchas veces exige mirar para otro lado o defender lo indefendible con tal de no ofender a los victimarios”, señaló Milei.

Luego, pasó a felicitar a José Antonio Kast, flamante presidente de Chile, y extendió un “fraternal abrazo al pueblo chileno, que hoy comienza a vivir una nueva era”.

“Sudamérica ha despertado hacia las ideas de la libertad, lejos de la calamidad del socialismo del siglo XXI”, expresó.

Javier Milei en la Fundación Faro. Foto: Captura

“Nuestras armas son nuestras ideas y la trinchera está en cada ámbito de la vida cotidiana”, señaló el jefe de Estado, y agregó: “Hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva. La izquierda lo sabe y ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles”.

Noticia en desarrollo...