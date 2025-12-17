Argentina será el único país de Sudamérica con financiamiento cero en ciencia: el comunicado de la CONADU

El Gobierno decidió dejar de financiar finalmente investigaciones de ciencias sociales y humanidades para priorizar “sectores estratégicos”.

Laboratorio, científicos, investigación, NA

El gobierno de Javier Milei decidió dejar de financiar sectores que “no favorezcan al déficit 0″ que es el objetivo primordial de la gestión de La Libertad Avanza. Entre otras cosas, dieron de baja el dinero otorgado a los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) desde el 2023 en adelante. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios de Argentina (CONADU) presentaron un comunicado repudiando esta medida y sostuvieron que “Argentina será el único país de Latinoamérica con financiamiento 0 en ciencia”.

La Estrella de mar (Hippasteria phrygiana): una de las especies avistadas que se convirtió en un ícono de la campaña en el cañón submarino de Mar del Plata. Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

El Presupuesto para el año 2026 incluye un primer proyecto orientado a la ciencia presentado por el gobierno actual con un tipo de financiamiento que combina lo público y necesita incluir sí o sí a un privado interesado. Excluirá gran parte de la investigación en ciencia básica y cualquier proyecto vinculado al campo de humanidades y ciencias sociales. Se titula Apoyo a la Investigación Científica (AIC) y está destinada a salud, agroindustria, energía y minería.

La fuga de cerebros por el desfinanciamiento: qué tan cierto es

Hace unos días, el Gobierno dio de baja efectivamente todos los proyectos de investigación presentados ante la Agencia Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica en Argentina (PICT) que quedaron pendientes del año 2022 y 2023. Desde su asunción, no se renovó este programa.

Los PICT eran proyectos de investigación que representaban la principal línea de financiamiento en el país y eran otorgados por la Agencia I+D+i. Según los cálculos de diferentes investigadores, el organismo debía repartir alrededor de 70 millones de dólares que provenían de fondos nacionales e internacionales. En este sentido, los proyectos estaban orientados a producir saberes originales o innovadores, que a su vez tenían impacto social. Asimismo, no solo eran evaluados por un comité de expertos, sino que en los últimos años también se orientaban a federalizar la ciencia y la tecnología.

Renata Pertossi, Noelia Sánchez y Jessica Risaro trabajan con los ejemplares recuperados por el ROV SuBastian en el laboratorio principal a bordo del buque de investigación R/V Falkor (too). Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

Jorge Geffner, investigador del Conicet y miembro de la Agencia de Ciencias de América Latina, afirmó: “Los PICT no solamente financiaron proyectos, sino que además se utilizaron para formar becarios doctorales. Con esta medida nos estamos quedando sin tesistas en todas las áreas del conocimiento, que desaparecen del mapa y generan un agujero tremendo para la ciencia y la tecnología. El ajuste es tan importante y los salarios están tan deprimidos, que la mitad de las personas no terminan su tesis doctoral. Se trata de una política destructiva que no tiene antecedentes desde la vuelta de la democracia”.

El comunicado de la CONADU

La Federación Nacional de los Docentes Universitarios (CONADU) publicó un comunicado oficial vía X en la cuenta @PrensaCONADU. En el mismo, afirmó: “Argentina pasa a ser el único país de América con financiamiento cero para la ciencia”.

Comunicado oficial de CONADU Foto: @PrensaCONADU en X

Sumaron una imagen con datos de proyectos aprobados y evaluados, diciendo que desde ahora “se aprobarán solo 50 proyectos de investigación que cuenten con financiamiento privado”. Y la CONADU sentenció: “Con esta decisión, Argentina deja de financiar la ciencia básica, la etapa temprana del conocimiento. Y sin ciencia básica no hay ciencia aplicada”.