Comenzó el debate sobre la reforma laboral en el Senado: el oficialismo quiere que concluya con un dictamen para el 26 de diciembre

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, busca encabezar la comisión encargada de analizar la reforma y acelerar el tratamiento con la intención de dictaminar el proyecto de reforma laboral en los próximos días.

La idea es discutir la implementación de la reforma laboral para lograr su dictamen el 26 de diciembre. Foto: Captura de pantalla Senado Argentina

El Senado de la Nación puso en marcha este miércoles 17 de diciembre el debate en comisión sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, dando inicio formal a una etapa clave del tratamiento de la iniciativa en la Cámara Alta. La apertura de la discusión se realizó en medio de un calendario ajustado de sesiones extraordinarias, con el objetivo de avanzar con la ley antes de que termine el año legislativo.

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se constituyeron desde primera hora del miércoles, mientras que está prevista la participación de funcionarios nacionales desde las 11 en un plenario conjunto para dar comienzo a la ronda de exposiciones y consultas.

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, busca encabezar la comisión encargada de analizar la reforma y acelerar el tratamiento con la intención de dictaminar el proyecto en los próximos días. El plan del oficialismo es que el debate en comisión concluya con un dictamen para el viernes 26 de diciembre y que la iniciativa pueda ser debatida en el recinto ese mismo día.

Entre los funcionarios que expondrán ante los senadores aparecen el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y representantes del Ministerio de Economía y de otros organismos vinculados a la regulación laboral, quienes detallarán los puntos más relevantes de la propuesta enviada por el Ejecutivo.

La conformación de las comisiones fue definida en una reunión de labor parlamentaria, en la que tanto el oficialismo como bloques opositores con vocación de diálogo acordaron la distribución de lugares. En ese contexto, sectores del kirchnerismo no presentaron sus nóminas y se anticipa que algunos planteos en el debate podrían reflejar discrepancias respecto de la celeridad con la que se pretende dar el tratamiento.

El inicio del debate en comisión se da en paralelo con otras discusiones legislativas, como el tratamiento del Presupuesto 2026 en Diputados y la modificación de la Ley de Glaciares, dos de los ejes centrales de la agenda del Ejecutivo para las sesiones extraordinarias. La expectativa oficial es avanzar con una tramitación rápida, aunque la oposición reclama un análisis más profundo del texto, que contempla cambios amplios en la legislación laboral vigente.