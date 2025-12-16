Así fue el saludo entre Milei y Kast, el presidente electo de Chile: “Felicitaciones, qué triunfazo”

José Kast visitó Buenos Aires para mantener un encuentro con Javier Milei en Casa Rosada. El video del saludo entre los jefes de Estado.

El presidente electo de Chile se reunió con Milei en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei recibió al presidente electo de Chile, José Kast. El líder de La Libertad Avanza mantuvo un encuentro con su par en Casa Rosada en lo que fue el primer destino del mandatario trasandino dentro de su agenda para reforzar la relación bilateral con Argentina.

“Felicitaciones, qué triunfazo”, le dijo Milei a Kast mientras se fundían en un abrazo. En esta primera reunión, los jefes de Estado trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo de 2026, cuando José Antonio Kast asuma la presidencia de Chile.

“Fue hermoso”, le dijo Kast. “No tengo dudas, fue glorioso”, respondió Milei. Ambos establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio y las inversiones y cooperación en sectores clave de la economía.

Los presidentes se reunieron en Casa Rosada.

Con este objetivo, los presidentes instruyeron a sus equipos de trabajo a iniciar contactos para retomar las reuniones de los principales mecanismos de la agenda bilateral a los fines de avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna que potencie el desarrollo económico y la prosperidad de ambos países.

Los principios que reinarán entre Argentina y Chile de ahora en adelante serán la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región, una lectura marcada de la ultraderecha en este último tiempo.

Milei festejó el triunfo de Kast en Chile: “Vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad”

El presidente argentino Javier Milei festejó este domingo el triunfo del ultraderechista José Antonio Kast en el balotaje presidencial en Chile y aseguró que se trata de “un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Milei festejó el triunfo de Kast. Foto: Captura

Y añadió: “Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!”.