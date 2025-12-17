“Penes de madera”: un diputado de La Libertad Avanza dijo que el cambio de género en el DNI generó déficit fiscal y cuestionó la ESI

Carlos Raúl Zapata, diputado salteño de La Libertad Avanza, fue protagonista de un discurso en la Cámara de Diputados vinculado al déficit fiscal que busca el Gobierno con un particular análisis. El video.

El diputado de La Libertad Avanza cuestionó la política de la gestión anterior. Foto: Captura de pantalla Cámara de Diputados

Carlos Raúl Zapata tomó la palabra en la Cámara de Diputados en la primera sesión extraordinaria que busca aprobar la media sanción al Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y otras leyes clave. Con una serie de críticas a la oposición y un análisis del objetivo de Javier Milei para reducir el déficit fiscal a cero, el legislador recurrió al cambió de género en el DNI como una política que, según él, golpeó a la economía, y cuestionó la Educación Sexual Integral (ESI) al mostrarse en desacuerdo frente a la compra de penes de madera en 2021 por parte del Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“¿Ustedes quieren buscar la plata? Búsquenla en la Causa Cuadernos y a todos sus protagonistas", soltó antes de exponer el análisis del déficit fiscal en Argentina. “He escuchado con sorpresa en el día de ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a una representante de Unión por la Patria hablar de que en su ADN tenían el equilibrio fiscal”, introdujo.

El diputado habló la palabra en el recinto de la Cámara de Diputados.

“Yo les digo: fíjense bien porque entre su dirigencia hay varios transgénero que han cambiado los genes...”, lanzó en una introducción que se vio distorsionada por el sonido de la campana, que significa que está por acabar su tiempo, motivo por el cual esbozó una risa. “Lo han inclinado hacia el déficit recurrente y en forma permanente”, complementó.

“No les reconozco ningún tipo de autoridad moral sobre cómo se llega al progreso en la economía y el crecimiento del país. El presidente Milei, por mandato del pueblo, ha sido ratificado en la misión que lo llevó al poder porque fue el objeto de su campaña eliminar la inflación, achicar el Estado y generar un Estado que tenga más libertad hacia los emprendedores y hacia todos los ciudadanos”, dijo.

Se trata el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Foto: Captura de pantalla Cámára de Diputados

En esta misma línea, Zapata volvió a sorprender con sus analogías: dijo que un diputado de Unión por la Patria consideró un “demérito” el fanatismo de Federico Sturzenegger por la saga de Star Wars. “Yo lo prefiero al ministro Sturzenegger y no a todos ustedes que son fanáticos del robo del siglo”, señaló en referencia al histórico hecho delictivo en Argentina que se transformó en película con el protagonismo actoral de Diego Peretti, Guillermo Francella, Luis Luque, Rafael Ferro y Mariano Argento.

“Y para finalizar, debo decir a aquellos que sostienen aquella frase que dice 'donde hay una necesidad nace un derecho’ yo les quiero preguntar: ¿qué necesidad o la necesidad de quién quisieron atender con la compra de los penes de madera? Es todo. Gracias, Presidente", concluyó Zapata.

Cámara de Diputados: el Gobierno confía en una media sanción al Presupuesto 2026

Previo al debate del proyecto del Presupuesto 2026, el diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni pidió que la votación sea capítulo por capítulo y no por artículos, como pretendía la oposición. Finalmente, el oficialismo consiguió su primera victoria y estiman que la discusión llevará más de 15 horas.

De esta manera, La Libertad Avanza busca asegurar la eliminación de la Ley de Discapacidad y el financiamiento a universidades. Cabe resaltar que el único proyecto que corre algún riesgo de no ser aprobado este miércoles en el recinto es la ley que establece una regla fiscal rigurosa bajo amenaza de sanciones penales para los funcionarios que incumplan con el déficit cero: en caso de convertirse en ley, la Justicia podría anular la norma con planteos de presunta anticonstitucionalidad.