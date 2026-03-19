El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados habló en el acto del partido en Parque Norte. Foto: Noticias Argentinas

Cristian Ritondo participó del acto del PRO que comenzó a las 11 de la mañana de este jueves 19 de marzo en Parque Norte. El jefe del bloque del partido amarillo en la Cámara de Diputados brindó un discurso enérgico sobre la historia del partido, elogió a Mauricio Macri y utilizó la particular frase “noches alegres, mañanas tristes” de Darío “Pipa” Benedetto que se volvió viral en su etapa en Boca durante 2024.

“Con total honestidad, esto nos mueve porque es el recuerdo de tantas cosas que hicimos, de tantas cosas que nos comprometimos. Tal vez hay más fotos de noches alegres, pero hubo muchas noches tristes por el compromiso que teníamos, de peleas que estábamos dando, de situaciones que realmente eran difícil”, expresó Ritondo en lo que fue un guiño a la frase viral del exjugador de Boca.

El diputado nacional dijo que el PRO buscará reasumir el partido en la provincia de Buenos Aires y celebró la presencia de los intendentes bonaerenses en el acto. “Nos encaminamos a que el 27 nos encuentre nuevamente gobernando, así como lo hizo María Eugenia [Vidal] en el 2015″, dijo.

El diputado del PRO brindó un discurso.

“Esta es la realidad que nos tocó: somos el partido del cambio, los que empezamos dando la pelea que nadie se animaba a dar. Quienes veníamos de otras experiencias políticas veníamos a acompañar un liderazgo y un nombre que mostraba una voluntad de cambio inclaudicable. Una nueva forma de hacer política. Y ese era Mauricio Macri. 23 años después no estoy arrepentido de absolutamente nada”, manifestó Ritondo.

En paralelo, se refirió a la presencia del PRO en el Congreso luego de la aprobación de todas las leyes que propuso el Gobierno en el periodo de sesiones extraordinarias. “Seguramente tenemos más argumentos que el oficialismo para decir por qué queremos acompañar esas leyes. No somos oficialistas, pero creemos en el cambio. Y cuando hay ideas buenas las vamos a acompañar”, consideró.

“Hoy el PRO está haciendo lo que tiene que hacer en el Congreso. No hay cambio en Argentina que no haya sido posible en el gobierno de Javier Milei si no fue por cada voto que aportó el PRO, por la pelea que dio, por el discurso que dio adentro del recinto. No solamente levantamos la mano y damos quórum. No somos protagonistas solamente del futuro, sino de hoy”, expuso Ritondo, quien consideró que sin la participación del partido amarillo en la agenda legislativa, el oficialismo no podría haber aprobado las leyes.

Cristian Ritondo. Foto: NA.

“Sin el PRO no hubo cambio en la Argentina posible. Y eso lo hicimos nosotros. Hagámonos responsable que si hoy hay una estabilidad económica es gracias al PRO, Si pueden venir a poner plata, es gracias al PRO. Sin nosotros no hay cambio en la Argentina porque somos el partido del cambio de verdad, somos parte de la solución de la Argentina”, enfatizó.

“Ojalá este clima social nos hubiera tocado cuando gobernamos... la gente habría entendido que el esfuerzo valía la pena. Por eso, hoy más que nunca, quiero decirles que tenemos un futuro enorme. Con la capacidad de gestión, voluntad que tiene cada uno de los diputados y senadores y la conducción de Mauricio Macri sin especular”, cerró.

Mauricio Macri en el cierre del acto del PRO: “El único cambio es que avance y mejore la vida de las personas”

“Este encuentro es muy importante porque nos damos cuenta que somos muchos más de lo que nosotros creemos y eso me da muchísimo orgullo”, introdujo. “Pero hoy no vine solo a hablar del PRO, vine a hablar de la Argentina, de lo que falta construir, de lo que todavía no está resuelto, de los millones de argentinos que se sacrificaron con el cambio y todavía esperan que sus vidas mejoren”, añadió.

“Lo que está en juego no es una elección, no es un partido, no es un liderazgo, es si el cambio tiene raíces suficientemente profundas para durar y ser irreversible para que dentro de diez años, ningún populismo pueda destruirlo. El único cambio es que avance y mejore la vida de las personas”, consideró Macri.