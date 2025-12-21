La salud de Cristina Kirchner: se conoció el primer parte médico tras la operación de apendicitis

Se precisa que la ex mandataria ingresó al Otamendi “presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”.

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por la causa vialidad. Foto REUTERS/Tomas Cuesta

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresó en las últimas horas al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue intervenida quirúrgicamente y evoluciona sin complicaciones postoperatorias, según informó el centro de salud.

Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón para festejar el triunfo de Fuerza Patria. Foto: X @Her_dsok

De acuerdo con el primer parte médico que se dio a conocer, la paciente “ingresó a nuestra institución el día de hoy (sábado) presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo”, cuadro cuyo diagnóstico “fue confirmado por los medios correspondientes”.

Parte médico de Cristina Kirchner Foto: NA

El informe precisó que Fernández de Kirchner “fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica”, intervención que “confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.

Asimismo, el documento indicó que la ex mandataria se encuentra “evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”.

El parte médico fue firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lanfranconi.

Militantes y seguidores dijeron presente en la puerta del sanatorio

La institución médica en la que es atendida es a la que suele acudir por temas de salud hace tiempo. Durante 2021, por ejemplo, se sometió a una histerectomía, en la que fue la última intervención que se conoció públicamente.

Cristina Fernández de Kirchner Foto: NA

Cabe recordar que Cristina se encuentra detenida en el marco de la condena que recibió por la Causa Vialidad. Entre las restricciones que tiene en su propio domicilio aparece la limitación de visitas, así como el tiempo de las reuniones.

Militantes y seguidores se hicieron presente en la puerta del Otamendi apenas se conoció la noticia, algo que también ocurrió en su hogar desde que fue detenida meses atrás.

Cabe mencionar que en los últimos días recibió un fallo favorable de la Justicia: le permitieron salir a la terraza del edificio para tomar sol. Además, el juez federal Jorge Gorini rechazó una serie de nombres que conformaban la lista de visitas sin tener que tramitar un pedido especial.