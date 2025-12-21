Semana clave en el Senado: con el foco en universidades y discapacidad, el Gobierno buscará aprobar el Presupuesto el viernes 26

Victoria Villarruel convocó a los legisladores de la Cámara alta a una sesión el día posterior a la Navidad. En el temario también está Inocencia Fiscal.

Debate en el Senado. Foto: @SenadoArgentina

El Gobierno consiguió en el Senado, junto a sus aliados, el dictamen del proyecto “Inocencia Fiscal” y la iniciativa será debatida junto al Presupuesto 2026 el próximo viernes 26 de diciembre.

Así lo dispuso Victoria Villarruel, quien cursó la convocatoria a la “Sesión Pública Especial”, que comenzará a las 12.

Victoria Villarruel en la sesión del Senado. Foto: NA

Detalles de Inocencia Fiscal

La ley propuesta por el Poder Ejecutivo nacional introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

Impuesto Foto: Unsplash.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

Además, aumenta los montos para que se considere que una persona cometió el delito evasión simple, pasando de $1.500.000 a $100.000.000.

De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias

Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.

Detalles del Presupuesto 2026

Se especula que el Presupuesto 2026 se apruebe, pero con modificaciones para que Diputados vuelva a sesionar y lo apruebe definitivamente.

El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción, pero sin la derogación al financiamiento en Discapacidad y Universidades. Foto: Twitter Diputados Argentina

Esto tiene que ver con la no aprobación del capítulo 11, que incluía las derogaciones de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

Pese a los rumores de una insistencia oficial por dichas derogaciones, el Gobierno respetará lo votado en Diputados. Ante esto, se diagramó alternativas para mantener el equilibrio fiscal.