Javier Milei pasará las fiestas en la Quinta de Olivos siguiendo de cerca el tramo final de las negociaciones por el Presupuesto

Tras cerrar el año con un asado junto a sus ministros, el Presidente comenzará la segunda etapa de su gobierno con la esperanza de iniciarla con el Presupuesto 2026 sancionado.

Javier Milei Foto: REUTERS

Luego de haber encabezado un asado como cierre de año junto a sus ministros y en medio de plenas negociaciones con fuerzas aliadas para la sanción del Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei comenzará la segunda etapa de su gobierno con la esperanza de alcanzar el primer triunfo legislativo del oficialismo luego de varios meses.

Fuentes del entorno presidencial precisaron al medio Infobae que el mandatario pasará la Navidad en la Quinta de Olivos, acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei.

Si bien ambos provienen de una familia de raíces católicas, el líder libertario no festejará la tradicional fecha cristiana, sino que celebró Jánuca, que este año fue del 14 al 22 de diciembre y conmemora la resistencia del pueblo hebreo.

Mientras tanto, La Libertad Avanza continúa ultimando detalles de cara lo que será la sesión en el Senado, donde espera recuperar el Capítulo 11, rechazado por la Cámara de Diputados. Recientemente, sumó un aliado inesperado al tablero de juego.

El oficialismo busca aprobar la ley de Presupuesto 2026. Tras el resultado ambivalente en la Cámara de Diputados, donde aprobó el proyecto en general, pero algunas partes fueron rechazadas, busca no repetir errores y asegurar el acompañamiento de los legisladores cercanos en cada uno de los artículos.

Cuatro senadores del peronismo, del bloque Convicción Federal, acompañarán la votación en general y la mayoría de los artículos. El punto más polémico refiere al artículo 30, que busca derogar el financiamiento de la ley de Educación Docente, de la ley de Ciencia y de porcentaje que se destina a escuelas técnicas.

En este caso en particular, el acompañamiento de los sectores peronistas no estaría garantizado. Sin embargo, el Gobierno sí podría contar con el apoyo del PRO, la mayoría del radicalismo y algunos bloques provinciales.

Senado de la Nación. Foto: NA/Daniel Vides.

Los números que analiza La Libertad Avanza

El partido violeta cuenta con 21 bancas a su favor entre propios y aliados. Además, cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y cinco de Provincias Unidas.

A este esquema, se le sumó el sorpresivo apoyo de Convicción Federal, que acompañaría el proyecto de ley en general, aunque no lo haría respecto del artículo 30 que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.

La decisión podría revestir un momento clave en la composición del Senado: sería el primer quiebre relevante entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde a la líder de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner.

Los senadores que votarían en general a favor son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

El apoyo de Andrada y Mendoza se explica a partir de la presión que ejercieron sus respectivos gobernadores, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo.

Aun así, restan todavía algunas fichas sueltas que deberán acomodarse de acá al viernes. No se sabe cómo votará el Frente Cívico Santiago del Estero, conformado por Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno. Si nos guiamos por su accionar en la cámara de diputados, se puede vaticinar un rechazo al proyecto, ya que 5 votos del bloque fueron en ese sentido, mientras que otros dos se ausentaron.