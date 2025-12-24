Presupuesto 2026 y Ley de Inocencia Fiscal: los objetivos del Gobierno antes de terminar el año

De cara al 2026, la gestión de Milei busca asegurar las medidas económicas para continuar con su proyecto de Gobierno de déficit cero. En este sentido, la Cámara de Senadores de la Nación tiene el poder de permitirle o no aprobar leyes antes de que termine el año o si el Presidente deberá utilizar de nuevo un DNU.

Los objetivos económicos del Gobierno antes de terminar el año. Foto: NA

El Gobierno de Javier Milei busca asegurar la sanción de dos leyes antes de fin de año: inocencia fiscal y presupuesto. Mientras tanto, mantienen el dólar calmo antes de aplicar las nuevas medidas a pesar de la negativa del Congreso por derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario; lo que la gestión considera una “amenaza” al equilibrio fiscal.

Luego de un receso por Navidad, el Congreso volverá a sus sesiones extraordinarias el viernes 26 de diciembre para tratar la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Se espera que se vote por la positiva en la misma fecha.

Milei, Karina y Adorni Foto: Captura de pantalla TN

Cómo se conforman las partidas presupuestarias del 2026

El proyecto económico del Gobierno para el 2026 busca una vez más mantener el “preciado equilibrio fiscal” destinando menos fondos a la educación pública, técnica, a la ciencia y tecnología; y a las investigaciones científicas que no sean de un “área estratégica”. Por otro lado, aumentan las partidas de la AUH y las prestaciones sociales tendrán un aumento en general del 5,7%.

Por otra parte, el Plan Nacional de Alfabetización recibirá en 2026 unos $580 mil millones. Esto implica un incremento real del 39,3% con respecto a los $352 mil millones presupuestados en 2025.

El Gobierno apunta al Plan Nacional de Alfabetización.

Los fondos destinados a la Función Salud aumentan en 2026 el 2,7% real, aunque las partidas específicas para el ministerio caen 13,7% en la proyección para 2026. Pero, como indicó la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), se presentan “resultados heterogéneos entre los distintos programas”. Mientras que aumentan los fondos destinados a los programas de Prevención de Enfermedades Transmisibles; de Abordaje de Enfermedades No Transmisibles; y de Acceso a Medicamentos, caen las partidas destinadas a la Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y de Salud Sexual.

El cambio rotundo en el sistema tributario argentino

El Proyecto de Inocencia Fiscal que tuvo media sanción en Diputados marca un cambio clave en Régimen Penal Tributario argentino.

La declaración jurada de ganancias se haría más rápida y sencilla:

Se crea un régimen opcional para personas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales.

El organismo de recaudación se encarga de hacer todo el trámite de constatar los movimientos bancarios y preparar la declaración jurada que luego será firmada por el usuario.

La idea es liberar a las personas físicas de auditorías profundas si paga en tiempo y forma.

Se produce además un cambio total en el Régimen Tributario Argentino; se termina la “presunción de culpabilidad” por cuentas inconclusas. En su lugar, el Estado no podrá usar indicios de riqueza como evasión de impuestos.

De qué trata el nuevo régimen. Foto: GN Noticias

Por otro lado, ARCA otorgará beneficios para el contribuyente cumplidor. En este sentido, el organismo tendrá 3 años en lugar de 5 para reclamar deudas viejas, y los montos mínimos para que una deuda pase a ser un delito penal se actualizarán por inflación. Entre otras medidas.

Caputo y su Ley de Inocencia Fiscal: la clave para el crecimiento económico

El proyecto de Inocencia Fiscal, que el oficialismo buscará aprobar en los próximos días, tiene como objetivo que los argentinos “saquen los dólares del colchón” que compraron cuando regía el cepo cambiario. En caso de aprobarse, establecería nuevos montos a partir de los cuales se considera lo que es evasión tributaria.

Luis Caputo Foto: REUTERS

El Ministro de Economía, “Toto” Caputo, consideró fundamental la aprobación del proyecto “para que la economía siga creciendo al ritmo del 6%”.

Según indican los expertos, el principal problema reside en que muchos montos llevan años sin actualizarse y hoy se encuentran desfasados respecto de la realidad económica. Además, desde el punto de vista técnico, no se eliminan delitos ni sanciones.