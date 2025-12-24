Axel Kicillof envió un mensaje “después de un año difícil” en vísperas de la Navidad: “A no bajar los brazos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires realizó un posteo a través de sus redes sociales oficiales. El mensaje de Kicillof.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Axel Kicillof utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a los argentinos y bonaerenses de cara a la Nochebuena y Navidad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires sostuvo que fue “un año difícil” y pidió “no bajar los brazos” en medio de tensiones muy marcadas con el gobierno de Javier Milei.

"Feliz Navidad para todas las familias bonaerenses“, comenzó el posteo de Kicillof. ”Después de un año difícil, les deseamos paz, solidaridad y lo mejor para lo que viene. Construyamos una provincia y una Argentina para todos. ¡A no bajar los brazos!“, concluyó el gobernador, quien compartió su proyección para la Argentina de cara a 2026.

El mensaje de Kicillof se dio al igual que el resto del arco político nacional. Tanto Javier Milei, Victoria Villarruel, Patricia Bullrich como otros referentes del oficialismo y el peronismo compartieron sus deseos de cara a los festejos de fin de año de Navidad y Año Nuevo.

Kicillof: “No hay sector económico en la provincia de Buenos Aires al que le vaya bien”

En el plenario de su espacio político, Movimiento Derecho al Futuro, realizó fuertes críticas contra el Gobierno Nacional por los datos que reveló el INDEC sobre la balanza turística. El dirigente bonaerense resaltó la importancia de encarnar una resistencia activa y construir una alternativa política nacional.

“Es imperioso plantarse ante esto (el ajuste), tanto con la resistencia, tanto con el cuidado desde el gobierno provincial, con todo lo que podemos hacer, como con la construcción de una alternativa”, explicó el mandatario. Según considera Kicillof, “la dureza con la que está pegando la política económica y el ajuste de Milei”, resulta definitoria. Agregó que, pese a la “soberbia” del Gobierno Nacional y el “salvataje norteamericano”, la administración actual enfrenta múltiples dificultades en el Parlamento y busca aprobar una “espantosa batería de leyes”. Los efectos de estas políticas recaerán sobre el empleo, los hogares y la pérdida de poder adquisitivo, analizó el Gobernador.

El Gobernador bonaerense en el plenario de Movimiento Derecho al Futuro Foto: NA

“Han cambiado 30 veces de política económica y es una improvisación y un apriete del Fondo Monetario, de los acreedores extranjeros, que tratan de disimular como si fuera algo fantástico, fabuloso”, criticó con dureza el dirigente peronista.