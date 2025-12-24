Navidad segura: ¿cuánto tiempo se pueden guardar las sobras de comida en la heladera?

A fin de evitar que los alimentos se echen a perder o se llenen de bacterias, los expertos señalan el tiempo prudencial para conservalos, así como también la mejor manera de guardarlos.

¿Cuánto tiempo se pueden guardar las sobras de Navidad? Foto: Unsplash.

Tras las celebraciones de Nochebuena y Navidad, la tentación por disfrutar de los platos que se comieron surge de forma voraz muchas veces. Carnes, ensaladas, guarniciones y postres suelen sobrar en abundancia, pero para que esas comidas no se conviertan en un problema de salud es clave almacenarlas correctamente y respetar los tiempos de conservación en la heladera.

La forma correcta de guardar las sobras de Navidad

Durante las fiestas de Navidad y fin de año, la correcta manipulación de los alimentos cobra especial importancia. Según explicó la licenciada en Nutrición Ana Chezzi (MN 2245) citada por Infobae, los alimentos cocidos deben refrigerarse apenas se enfrían y no permanecer a temperatura ambiente por tiempo prolongado. Esto se debe a que las bacterias se multiplican con mayor rapidez entre los 4 °C y los 60 °C, un rango conocido como “zona de peligro”.

Muchas comidas deben guardarse bien si se las quiere seguir consumiendo. Foto: Freepik

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda mantener la heladera a 4 °C o menos para frenar el desarrollo bacteriano. Si la temperatura ambiente supera los 32 °C, como suele ocurrir en verano, las sobras deben guardarse en la heladera dentro de la primera hora. De lo contrario, aumenta el riesgo de intoxicaciones alimentarias, como salmonelosis o infecciones por Escherichia coli, que pueden provocar diarrea, vómitos, fiebre y dolores abdominales, especialmente peligrosos para niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

Para evitar la contaminación cruzada, es fundamental usar utensilios limpios, separar carnes crudas de otros alimentos y lavarse bien las manos antes de manipular las sobras. Además, si una persona presenta síntomas gastrointestinales, no debería preparar ni tocar alimentos, ya que podría transmitir patógenos como el norovirus.

¿Cuánto tiempo pueden conservarse en la heladera las sobras de comida de Navidad?

En cuanto al tiempo de conservación, la especialista de Mayo Clinic Katherine Zeratsky señala que, en general, las sobras pueden mantenerse en la heladera entre tres y cuatro días.

Carnes, pescados y guisos suelen durar de dos a cuatro días, mientras que las ensaladas ya condimentadas apenas resisten hasta 24 horas. Si no se planea consumir los alimentos dentro de ese plazo, lo más seguro es congelarlos. En el freezer pueden durar hasta tres meses, aunque conservan mejor su sabor durante los primeros meses.

Los sobrantes de comida hay que conservarlos correctamente. Foto: Unsplash.

Un punto clave es no confiar solo en el olor o el aspecto de la comida: las bacterias peligrosas no siempre alteran estas características. Ante cualquier duda, lo más seguro es desechar el alimento.

El modo de guardado también influye. Se recomienda dividir las sobras en porciones pequeñas, colocarlas en recipientes herméticos y, de ser posible, transparentes. Etiquetar los envases con la fecha ayuda a no exceder los tiempos seguros. Para recalentar, la comida debe alcanzar al menos los 74 °C, removiéndola bien para evitar zonas frías. Así, las sobras navideñas pueden disfrutarse sin riesgos y con tranquilidad.