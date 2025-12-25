El cruce entre Victoria Villarruel y Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei: “No deja de llorar ni en Navidad”

La vicepresidenta tuvo un tenso intercambio en Twitter en medio de críticas por el presupuesto en el Senado.

Ambos se cruzaron en Twitter. Foto: NA y La Izquierda Diario

Victoria Villarruel se cruzó con Nicolás Márquez en Twitter y el tenso intercambio causó todo tipo de reacciones. La vicepresidenta de la Nación y la presidenta de la Cámara de Senadores se hizo eco de un tuit del biógrafo de Javier Milei, quien la cuestionó de manera contundente por el presupuesto en el Senado.

Márquez había respondido un tuit que contenía una declaración de Villarruel en la que afirmaba que las arcas de la Cámara Alta entrarían en rojo si el Poder Ejecutivo no actualizaba las partidas para su funcionamiento. “Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de los que estos lúmpenes valen”, escribió Márquez.

Villarruel no se quedó callada y lanzó: “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Que existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros”.

“Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que si, las estoy haciendo”, sentenció la vicepresidenta.