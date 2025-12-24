El video de Victoria Villarruel con un mensaje en vísperas de la Navidad: “Por todos los argentinos que están esforzándose para llevar un pan a su casa”

La vicepresidenta publicó un video en sus redes sociales oficiales y pidió por “paz, fuerza y unidad para todos los argentinos”.

La vicepresidenta de la Nación envió un mensaje por la Navidad. Foto: Captura de pantalla Twitter de Victoria Villarruel

Victoria Villarruel utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje navideño al igual que el resto del Gobierno nacional y todo el arco político argentino. La vicepresidenta de la Nación deseó hoy “paz y unidad para todos los argentinos” en un contexto marcado por un 2025 cargado de tensión con el propio Milei y el reclamo reciente por la falta de fondos en el Senado.

“Que en esta Nochebuena donde nace Jesucristo, nuestros corazones se llenen del gozo y felicidad por el nacimiento del Rey de Reyes. Hoy recordamos a la Sagrada Familia en un pesebre, humilde y rodeado de animales dando inicio a la cristiandad”, expresó Villarruel desde sus redes sociales.

“A las doce voy a estar brindando por ustedes, por todos los argentinos que van a trabajar, que están esforzándose por llevar el pan a su casa. Y quiero desearles que renazcan nuestros corazones junto con el niño Dios, la esperanza, el amor y la unión entre todos los argentinos”, indicó la vicepresidenta de la Nación y la presidenta del Senado.

“En ese pesebre, en ese nacimiento está el nacimiento de todas las cosas. Que en nuestros corazones eso anide y haga que nuestro 2026 sea un gran año para todos los argentinos”, cerró Villarruel. Cabe recordar el reclamo público por la falta de fondos en el Senado, además de enviar guiños a la Iglesia Católica en tensión con el Poder Ejecutivo.

“A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, cuestionó luego de una actividad que protagonizó en la Cámara Alta ante los acreditados del Congreso. “No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”, acusó.