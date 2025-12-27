El Gobierno cierra el 2025 con dos desafíos para el Año Nuevo: los vencimientos de la deuda y reactivar una economía frenada

Economía tiene un importante vencimiento en enero y aún no están los fondos. Además, se busca reactivar el consumo para impulsar la actividad.

Luis Caputo, Javier Milei y Karina Milei. Foto: NA

El Gobierno cierra el 2025 con dos desafíos para el Año Nuevo: la necesidad de obtener aún US$2.400 millones para afrontar vencimientos de deuda y reactivar una actividad económica frenada.

El Gobierno evalúa alternativas de financiamiento sin recurrir, por ahora, al mercado internacional, para cubrir vencimientos de deuda por US$4.225 millones en enero, de los cuales aún resta cubrir una parte relevante.

La actividad económica mostró una corrección en octubre (EMAE -0,4 % mensual), con debilidad en la industria y un cuarto trimestre que se perfila con bajo dinamismo, aunque con algunas señales de mejora hacia el cierre del año.

Supermercados, consumo, góndolas. Foto: NA.

En el frente externo, noviembre registró un superávit comercial récord, impulsado por exportaciones excepcionales, aunque el desempeño anual se ve influido por factores transitorios.

Recomendaciones para invertir en 2026

A la hora de las recomendaciones de inversión en dólares, los expertos de Criteria mantienen una visión constructiva sobre la deuda soberana hard dollar, privilegiando la curva local y el potencial de compresión de spreads, con preferencia por AL30 frente a Globales de similar duration.

Cuántos dólares se pueden comprar. Foto: NA

En pesos, para perfiles conservadores aconsejan priorizar el tramo corto de las curvas, destacando TZXM6 en CER y T30E6 en tasa fija.