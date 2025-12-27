El Gobierno cierra el 2025 con dos desafíos para el Año Nuevo: los vencimientos de la deuda y reactivar una economía frenada
Economía tiene un importante vencimiento en enero y aún no están los fondos. Además, se busca reactivar el consumo para impulsar la actividad.
El Gobierno cierra el 2025 con dos desafíos para el Año Nuevo: la necesidad de obtener aún US$2.400 millones para afrontar vencimientos de deuda y reactivar una actividad económica frenada.
El Gobierno evalúa alternativas de financiamiento sin recurrir, por ahora, al mercado internacional, para cubrir vencimientos de deuda por US$4.225 millones en enero, de los cuales aún resta cubrir una parte relevante.
La actividad económica mostró una corrección en octubre (EMAE -0,4 % mensual), con debilidad en la industria y un cuarto trimestre que se perfila con bajo dinamismo, aunque con algunas señales de mejora hacia el cierre del año.
En el frente externo, noviembre registró un superávit comercial récord, impulsado por exportaciones excepcionales, aunque el desempeño anual se ve influido por factores transitorios.
Recomendaciones para invertir en 2026
A la hora de las recomendaciones de inversión en dólares, los expertos de Criteria mantienen una visión constructiva sobre la deuda soberana hard dollar, privilegiando la curva local y el potencial de compresión de spreads, con preferencia por AL30 frente a Globales de similar duration.
En pesos, para perfiles conservadores aconsejan priorizar el tramo corto de las curvas, destacando TZXM6 en CER y T30E6 en tasa fija.