“En 2026 empezaremos el camino de reconstrucción de la Argentina”: tras el respaldo parlamentario al Presupuesto, Milei encara de lleno la Reforma Laboral

Con el respaldo del Congreso y tras la aprobación de leyes clave, el Gobierno avanza con una agenda política intensa de cara al nuevo año, marcada por la previsibilidad económica, el aval internacional y el impulso de reformas estructurales como la modernización laboral.

Javier Milei sigue con su plan político y económico de cara al 2026. Foto: Twitter Oficina del Presidente

El Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei, sigue firme intentando establecer sus reformas y cambios políticos, basados en la convicción de su líder libertario y en el plan trazado para su Administración.

En ese sentido, el 2026 se perfila como un año cargado de agenda política, donde Milei no escatimará esfuerzos para tener que enfrentarse a quienes sea necesario a fin de obtener resultados positivos en su estrategia política. El aval del Congreso, a raíz de las exitosas últimas legislativas para el oficialismo, es un as que saben que pueden usar a su favor.

La aprobación de la Ley de Presupuesto

Uno de los primeros tópicos en la agenda libertaria es la aprobación de la Ley de Presupuesto. La forma en que fue sancionada en el Senado llegó como un aire fresco para el oficialismo, aconsejado permanentemente por los inversores extranjeros, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Estados Unidos.

Es que la previsibilidad es uno de los temas centrales en la actual administración argentina. En ese sentido, los números del Senado resultaron muy favorables para el Gobierno, dado que se aprobó con 46 votos a favor, 25 en contra y solo una abstención.

El Senado Nacional, clave en la votación del Presupuesto 2026. Foto: NA.

El propio Milei se refirió al tema como “un hecho histórico”, reflejando la importancia que la aprobación del Presupuesto tiene para su gestión de cara al 2026. Asimismo, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, en donde se busca que los pequeños ahorristas vuelquen al mercado sus dólares guardados, también resulta un paso importante para el Gobierno.

La sanción de la Ley de Modernización Laboral

Ahora el Gobierno va por todo y en febrero (si se extiende el período de sesiones extraordinarias) o en marzo, con la apertura de las sesiones del 2026, buscará se apruebe la Ley de Modernización Laboral, algo que vienen reclamando los grandes empresarios y las PyMEs, al igual que el FMI.

Por supuesto, no será una tarea para nada sencilla, pero desde la Casa Rosada sostienen que la clave pasará por los gobernadores dialoguistas para obtener los votos necesarios. La preocupación de la oposición estriba en el miedo que puede generar esta sanción, al barrer de cuajo ciertos derechos laborales que hace décadas están vigentes en la Argentina.

Milei y la sanción de la Ley de Modernización Laboral. Foto: -

El tema principal con la Ley de Modernización Laboral es que pretende ser discutida en el recinto artículo por artículo, principalmente en aquellos capítulos que pueden ocasionar un duro revés para los trabajadores.

Milei: “Lo de ayer ha sido un hito histórico”

El Presidente dijo que la sesión del Presupuesto y de Inocencia Fiscal fue la “sesión legislativa más importante de la historia argentina”. En diálogo con radio Mitre, destacó, en particular, la ley de inocencia fiscal como “una de las más importantes de los últimos 100 años” ya que restituye la presunción de inocencia en asuntos tributarios.

“2025 fue el año en que quebramos la inercia de 100 años de decadencia. En 2026 empezaremos el camino de reconstrucción de la Argentina”, añadió.