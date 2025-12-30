Javier Milei recibe al viceprimer ministro de Nueva Zelanda antes de Año Nuevo: qué hay detrás del encuentro en Casa Rosada

El presidente argentino recibirá al funcionario neozelandés en medio de una agenda de cooperación con foco en acuerdos bilaterales.

Los funcionarios se reunirán en Casa Rosada. Foto: El Diario y E-Tangata

Javier Milei recibirá en Casa Rosada a David Seymour, viceprimer ministro de Nueva Zelanda, en el marco de una visita oficial que busca profundizar el diálogo político y la cooperación bilateral entre Argentina y el país oceánico. El encuentro desde las 14 de este martes 30 de diciembre y forma parte de una agenda internacional que el Gobierno viene promoviendo para ampliar los vínculos estratégicos con naciones que comparten prioridades en materia de comercio, inversiones y políticas públicas.

Según informaron fuentes oficiales a e Infobae, la reunión entre Milei y el viceprimer ministro neozelandés se llevará a cabo con el objetivo de consolidar puntos de cooperación en sectores productivos, tecnológicos y en materia de cambio climático, así como de intercambiar experiencias sobre reformas estructurales y modelos de gestión. La visita se produce en un contexto global donde ambos países buscan reforzar sus conexiones con actores relevantes en distintos bloques económicos.

Desde el Ejecutivo nacional señalaron que el intercambio con el representante de Nueva Zelanda incluirá conversaciones sobre posibles acuerdos comerciales y la identificación de áreas de interés común que puedan impulsar proyectos conjuntos, especialmente en sectores como agroindustria, energía y servicios, donde existen potenciales ventajas competitivas tanto para Argentina como para su contraparte.

El presidente electo de Chile se reunió con Milei en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Además de la reunión en la sede del Poder Ejecutivo argentino, la agenda del viceprimer ministro contempla encuentros con funcionarios de distintos ministerios y representantes del sector privado, con el objetivo de explorar oportunidades de inversión y cooperación técnica. Las autoridades neozelandesas también manifestaron interés en fortalecer intercambios culturales y educativos entre ambos países.

En este marco, desde el Gobierno destacaron que se trata de “una visita con objetivos muy concretos de articulación política y económica” e indicaron que se avanzará en la evaluación de instrumentos bilaterales ya existentes, así como en la identificación de nuevas áreas de colaboración. Sumado a eso, también van “profundizar los lazos internacionales” en un mundo globalizado donde las alianzas estratégicas pueden traducirse en beneficios concretos para los países involucrados.

La visita del viceprimer ministro de Nueva Zelanda a Casa Rosada se produce en medio de una serie de gestiones diplomáticas que el Gobierno argentino viene llevando adelante con distintas naciones, con la intención de proyectar una política exterior más activa y diversificada. Analistas consultados por este medio coinciden en que encuentros de este tipo pueden favorecer el posicionamiento de Argentina en mercados lejanos y abrir nuevas rutas de cooperación más allá de las alianzas tradicionales en la región.