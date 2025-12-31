Dónde va a pasar Año Nuevo Javier Milei: se supo qué hará este 31 de diciembre y si se tomará vacaciones durante el verano 2026

El presidente ya decidió dónde y con quién pasará los festejos de Año Nuevo. Los detalles de la cena y el brindis para este 31 de diciembre y qué va a pasar con sus vacaciones en el verano 2026.

Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025. Foto: REUTERS

Javier Milei culmina un año con mucho movimiento político y viene de lograr un triunfo para el Gobierno paralelo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, que fue el disparador para la firmeza gubernamental: la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. En la antesala de los festejos de Año Nuevo, se supo dónde pasará la noche y qué proyecta con sus vacaciones de cara al verano.

El presidente pasará la noche de Año Nuevo en la Quinta de Olivos sin invitados oficiales confirmados, según fuentes oficiales que dieron detalles sobre la agenda del mandatario para este 31 de diciembre. La información fue confirmada por el entorno de Milei, que precisó que la celebración será en un marco privado y familiar y que al cierre de 2025 no están previstas actividades públicas especiales para recibir el 1° de enero.

Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada. Foto: Reuters

Desde Casa Rosada comunicaron que, si bien Milei no acompañará una fiesta oficial de Año Nuevo ni encabeza un acto multitudinario, se preparó para brindar un mensaje oficial a la ciudadanía que ya fue publicado en sus canales oficiales con un repaso de los principales hitos del año y una mirada hacia los desafíos propuestos para 2026.

En relación con el comienzo del verano, el jefe de Estado no tiene programadas vacaciones extensas fuera de la Quinta de Olivos. Según cronogramas divulgados por Casa Rosada, Milei permanecerá en la residencia presidencial durante buena parte de la temporada, aunque sin una agenda oficial rígida, lo que también responde a la intención de mantener coordinación permanente con su equipo ante eventos de agenda política y de gestión.

En el entorno presidencial también afirmaron que pese a la informalidad propia de estas fechas, el mandatario seguirá de cerca los temas de Gobierno y se mantendrá en contacto con sus ministros y colaboradores más directos. La ausencia de invitados confirmados para la noche de Año Nuevo en la Quinta de Olivos también responde a una decisión de reducir el perfil de la celebración en contraste con otros años en que presidentes organizaron encuentros sociales más amplios para cerrar el año en funciones públicas.

El presidente envió un mensaje en vísperas de Año Nuevo.

Con respecto al resto de la temporada 2026, el balance de fuentes oficiales es que el mandatario podrá alternar su permanencia en Olivos con algunas salidas de fin de semana sin que ello implique una licencia formal y manteniendo la disposición de volver rápidamente ante cualquier requerimiento institucional o de gestión. Este planteo busca asegurar que la conducción del Ejecutivo no se vea interrumpida, aun en días no hábiles o festivos.

La agenda internacional de Javier Milei para 2026

El inicio de 2026 vendrá cargado de millas para el presidente, quien busca consolidar el perfil de Argentina en el exterior:

Regreso a Davos : el Foro Económico Mundial confirmó la presencia de Milei en Suiza, donde volverá a dar un discurso contra el colectivismo, tal como lo hizo en 2024 y 2025.

Alianza con EEUU: se ultiman detalles para un viaje a Washington. El objetivo central es una reunión con Donald Trump para avanzar en la firma de un Tratado de Libre Comercio, un eje estratégico para la gestión económica libertaria.

La agenda parlamentaria de Javier Milei para el inicio del 2026

En el plano doméstico, el Gobierno ya diseña la estrategia parlamentaria para el verano. Se analiza el llamado a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero, con dos proyectos que generan fuertes debates: