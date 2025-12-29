“El objetivo es ir eliminando la dependencia”: los desafíos económicos que afrontará el Gobierno en 2026

En enero se deben pagar los vencimientos de deuda externa. Posible REPO y un ingreso de dólares por las concesiones hidroeléctricas.

Javier Milei en el Encuentro de Líderes, en La Rural. Foto: Presidencia

La Administración de Javier Milei afronta su primer desafío importante del 2026 ya en enero: es que para las próximas semanas se deben pagar los vencimientos de deuda externa que totalizan 4.225 millones de dólares.

Esta erogación de dinero, Argentina la tendrá que hacer para dentro de dos semanas, es decir, para el 9 de enero.

El Tesoro cuenta con 1.800 millones de dólares destinados a ese pago. A ese monto se suman la emisión del BONAR 2029N, la compra de reservas y el uso parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas, recursos con los que cuenta por el momento el Gobierno Nacional.

Argentina debe afrontar el vencimiento de deuda para el 9 de enero. Foto: REUTERS

Falta precisar cómo estará financiando el monto restante. Se baraja la posibilidad de negociar un REPO con bancos privados, como así también colocaciones en el mercado de deuda local.

Luis Caputo quiere alejarse de la “dependencia” de Wall Street

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó no ver con buenos ojos mantener una “dependencia” directa con Wall Street, dado que aseguró que “es muy difícil” que un país ”pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, había admitido tras una consulta que se le hizo por redes sociales.

Luis Caputo. Foto: NA

“El REPO ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”, agregó al respecto.

Mientras tanto, Javier Milei se manifiesta con optimismo respecto de los compromisos que Argentina tiene por delante: “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas. Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”, manifestó en declaraciones radiales.

Tras el respaldo parlamentario al Presupuesto, Milei encara de lleno la Reforma Laboral

El 2026 se perfila como un año cargado de agenda política, donde Milei no escatimará esfuerzos para tener que enfrentarse a quienes sea necesario a fin de obtener resultados positivos en su estrategia política. El aval del Congreso, a raíz de las exitosas últimas legislativas para el oficialismo, es un as que saben que pueden usar a su favor.

La aprobación de la Ley de Presupuesto

Uno de los primeros tópicos en la agenda libertaria es la aprobación de la Ley de Presupuesto. La forma en que fue sancionada en el Senado llegó como un aire fresco para el oficialismo, aconsejado permanentemente por los inversores extranjeros, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Estados Unidos.

Es que la previsibilidad es uno de los temas centrales en la actual administración argentina. En ese sentido, los números del Senado resultaron muy favorables para el Gobierno, dado que se aprobó con 46 votos a favor, 25 en contra y solo una abstención.

El propio Milei se refirió al tema como “un hecho histórico”, reflejando la importancia que la aprobación del Presupuesto tiene para su gestión de cara al 2026. Asimismo, la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, en donde se busca que los pequeños ahorristas vuelquen al mercado sus dólares guardados, también resulta un paso importante para el Gobierno.

La sanción de la Ley de Modernización Laboral

Ahora el Gobierno va por todo y en febrero (si se extiende el período de sesiones extraordinarias) o en marzo, con la apertura de las sesiones del 2026, buscará se apruebe la Ley de Modernización Laboral, algo que vienen reclamando los grandes empresarios y las PyMEs, al igual que el FMI.

Por supuesto, no será una tarea para nada sencilla, pero desde la Casa Rosada sostienen que la clave pasará por los gobernadores dialoguistas para obtener los votos necesarios. La preocupación de la oposición estriba en el miedo que puede generar esta sanción, al barrer de cuajo ciertos derechos laborales que hace décadas están vigentes en la Argentina.

El tema principal con la Ley de Modernización Laboral es que pretende ser discutida en el recinto artículo por artículo, principalmente en aquellos capítulos que pueden ocasionar un duro revés para los trabajadores.