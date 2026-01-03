El comunicado oficial de Cancillería tras la captura a Maduro en Venezuela: “Argentina valora la decisión demostrada por el Presidente de EEUU”

El área comandada por Pablo Quirno realizó un comunicado oficial donde también responsabilizó al régimen de Maduro por la “integridad física y la seguridad personal” del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo.

Pablo Quirno y Peter Lamelas. Foto: Cancillería

Cancillería Argentina realizó un comunicado oficial este sábado 3 de enero en el marco de la captura a Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos. El área a cargo de Pablo Quirno mostró apoyo a Trump por esta decisión y responsabilizó al régimen por lo que haya ocurrido con el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, quien se encuentra detenido en el país caribeño.

"El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto“, comenzó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"La Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios del derecho internacional, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario.“, sumó.

"En ese sentido, el Gobierno argentino espera y apoya que esta nueva situación haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes, destacando asimismo el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela“, subrayó Cancillería.

Además, desde el área de Quirno reafirmaron el “firme compromiso y plena disposición para lograr, por todos los medios a su alcance, el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, velando en todo momento por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del hermano pueblo venezolano”.

Por último, se pidió por la liberación inmediata del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo. “la República Argentina recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad personal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, en violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y reitera su llamado a su inmediata liberación”, culminó.

El funcionario celebró el acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. Foto: Noticias Argentinas

Javier Milei rompió el silencio tras la captura a Nicolás Maduro en Venezuela: “Apoyo total a Estados Unidos”

En diálogo con LN+, Javier Milei rompió el silencio para referirse a la captura de Nicolás Maduro. “Lo que hay que comprender es que significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aun así quiso quedarse aferrado al poder. Eso es por el lado estrictamente político, si uno quiere, lo que estamos viendo es la caída de un dictador. Pero más fuerte todavía, y si es la línea por la cual Estados Unidos hace esta operación, es porque es un narcoterrorista", sostuvo.

Sobre la reunión de emergencia que está convocando la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Milei dejó en claro la postura de Argentina. “Apoyo total a Estados Unidos, apoyo total a la moción de Estados Unidos. No tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”, indicó.