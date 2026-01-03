Marco Rubio afirmó que Maduro será juzgado en EE.UU. y que no habrá más ataques en Venezuela

Lo aseguró el secretario de Estado estadounidense en una conversación con el senador republicano Mike Lee. “Las acciones militares que vimos fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, indicó.

Donal Trump - Nicolás Maduro

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, aseguró que Nicolás Maduro fue arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.

“Me ha informado de que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, indicó en X el senador Lee sobre su conversación con Rubio.

El senador republicano aseguró que este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para “proteger a personal estadounidense de ataques inminentes”, pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

Lee aseguró que Rubio le dijo en su llamada que “no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia”.

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro pero que la llamada fue infructuosa. Foto: EFE

Donald Trump confirmó que Estados Unidos ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.