Se rearma la Fuerza Aérea: las impresionantes características de los helicópteros AW109 comprados por Argentina a Italia

El país incorporó aeronaves compactas y potentes, con buena maniobrabilidad y un bajo consumo de combustible, ideales para operaciones militares, policiales y civiles, incluyendo operaciones navales.

El rendidor helicóptero que incorporará la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Leonardo

Con el objetivo de reforzar la defensa de los recursos marítimos y aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias, el Gobierno incorporó a la Fuerza Aérea Argentina cuatro helicópteros AW109 fabricados por la empresa Leonardo, en Italia. La operación se financiará mediante un crédito otorgado por el banco francés Crédit Agricole, por un monto superior a 71 millones de euros.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la compra busca potenciar la vigilancia y el control de los espacios marítimos jurisdiccionales, en línea con la política de defensa que apunta a recuperar capacidades perdidas en las últimas décadas.

Leonardo AW109, el poderoso helicóptero que se suma a la Armada Argentina. Foto: Instagram @aviacionmilitar_arg

La compra de los helicópteros se suma a otras adquisiciones recientes, como los 24 aviones F-16 provenientes de Dinamarca, destinados a aumentar la capacidad aérea del país. Además, el Gobierno analiza la incorporación de submarinos franceses Scorpène, en lo que sería una de las operaciones más ambiciosas de los últimos años.

Helicópteros modernos y de alto rendimiento para la Fuerza Aérea Argentina

Los helicópteros AW109 son aeronaves bimotores ampliamente reconocidas por su versatilidad operativa y su alto rendimiento, lo que los convierte en una opción adecuada para misiones tanto civiles como militares. Su diseño permite adaptarse a distintos escenarios y requerimientos, con un equilibrio entre velocidad, autonomía y capacidad de carga.

En cuanto a su configuración, pueden ser operados por un piloto y un copiloto, y cuentan con espacio para transportar hasta seis tripulantes adicionales. Alcanzan una velocidad de crucero cercana a los 250 km/h y poseen una autonomía aproximada de tres horas de vuelo, lo que se traduce en un alcance estimado de 574 kilómetros.

Leonardo AW109, el poderoso helicóptero que se suma a la Armada Argentina. Foto: Instagram @vega_spotter

Estas características les permiten desempeñar múltiples funciones, entre ellas tareas de vigilancia, operaciones de búsqueda y rescate (SAR), aeroevacuaciones y servicios médicos de emergencia. Además, están equipados con guincho lateral para maniobras en alta mar, una cabina climatizada e insonorizada que mejora las condiciones de trabajo y traslado, y un sistema de comunicación a bordo que optimiza la coordinación durante las misiones.

Las ventajas de los helicópteros AW109

Los helicópteros Leonardo AW109 que incorporará la Armada Argentina representan un salto cualitativo en materia de vigilancia y control del espacio marítimo. Una de sus principales ventajas es la capacidad de ampliar el alcance de observación de los patrulleros oceánicos, gracias a la incorporación de radares de búsqueda y sensores electroópticos que permiten detectar, identificar y seguir objetivos a gran distancia, incluso más allá del horizonte visual del buque. Esto resulta clave para el control de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la lucha contra la pesca ilegal.

Otra ventaja central es su compatibilidad con operaciones embarcadas. Los AW109 están diseñados para operar desde cubiertas de vuelo de buques, con dimensiones, peso y sistemas adecuados para ese entorno. Esto habilita a la Armada a desplegar el helicóptero directamente desde los patrulleros oceánicos, extendiendo el radio de acción del buque y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta ante incidentes.

Desde el punto de vista operativo, los AW109 ofrecen mayor velocidad, autonomía y confiabilidad en comparación con los helicópteros a los que reemplazan. Esto se traduce en patrullas más extensas, mayor persistencia en el área de operaciones y una respuesta más rápida frente a situaciones críticas. Además, su diseño bimotor aporta un mayor nivel de seguridad, especialmente relevante en operaciones sobre el mar.