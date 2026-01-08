Milei recibió a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: fue en Casa Rosada y estuvo el canciller Quirno

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se reunió con Javier Milei en Casa Rosada durante la mañana de este jueves 8 de enero. Los detalles del encuentro.

El encuentro se desarrolló en la mañana del jueves 8 de enero en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una reunión que tuvo entre sus principales puntos de discusión la crisis política y humanitaria en Venezuela. El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada durante la mañana de este jueves 8 de enero en un contexto marcado por el receso administrativo de algunos funcionarios en Balcarce 50.

La dirigente española, una figura destacada del Partido Popular (PP) y crítica acérrima del régimen chavista, viene de señalar en sus redes sociales que “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”, en referencia a la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Javier Milei también tomó partido tras la captura del exdictador a manos de las fuerzas militares de Estados Unidos, por lo que ahí tuvieron un punto en común para profundizar en el encuentro.

El encuentro tuvo como punto de partida en agenda la situación en Venezuela. Foto: Prensa Gobierno

La reunión entre Milei y Díaz Ayuso se sumó a una serie de encuentros previos entre ambos dirigentes fuera del país: se juntaron en Madrid, donde consolidaron un vínculo político basado en afinidades ideológicas en materia de política exterior y estrategia internacional. En esa ocasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid condecoró al presidente argentino con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una distinción destinada a dignatarios extranjeros por su labor institucional.

Aunque la sintonía entre los referentes es amplia, existe un matiz en las perspectivas sobre el futuro político de Venezuela. Ayuso manifestó que tras la caída de Maduro, la oposición liderada María Corina Machado debe tomar el liderazgo del país. “La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz, María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”, expuso la dirigente española en un mensaje fijado en su cuenta de Twitter.

La presidenta de la Comunidad de Madrid visitará Argentina. Foto: Reuters

Desde Casa Rosada, la agenda con Díaz Ayuso también se enmarcó en el contexto de la política exterior argentina, que en los últimos días reafirmó su alineamiento con Estados Unidos y el respaldo a la estrategia del gobierno de ese país en torno a Venezuela. En ese marco, una voz con acceso directo al despacho presidencial explicó a Infobae que “no podría haber un proceso de elecciones libres aún. Todavía hay resabios del régimen”, describiendo la postura argentina frente a un eventual calendario electoral en Caracas.

El encuentro entre Milei y Díaz Ayuso también abordó otros temas vinculados a la cooperación bilateral, aunque el foco puesto en Venezuela reflejó la importancia que ambos líderes conceden a la situación política regional y a la articulación de posturas en foros internacionales.

Milei defendió la operación de Estados Unidos en Venezuela, pero aclaró que no romperá lazos comerciales con China

Javier Milei volvió a demostrar su apoyo a Donald Trump tras el operativo realizado en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Sin embargo, descartó que Argentina rompa lazos comerciales con China, uno de los países aliados del régimen.

El mandatario explicó que está “profundamente alineado geopolíticamente” con la gestión que lleva adelante el republicano. Y lo respaldó al mencionar que “si uno no es explícito, después hacen lecturas perversas”.

Javier Milei viajará a China para encontrarse con Xi Jinping. Fotos: EFE y Reuters.

Según la visión de Milei, resulta una “estupidez” que haya cuestionamientos al interés de Estados Unidos por el petróleo, ya que “lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”.

“Murieron 40 personas en esta operación quirúrgica, en un nivel de precisión admirable, y 32 eran cubanos que no estaban de paseo en Venezuela, sino agentes militares. Estábamos hablando de una dictadura. Ya en 2007 había empezado a tener grietas este narcoestado terrorista. Hoy el terrorismo tiene distintas facetas y ha financiado a políticos, medios de comunicación, periodistas, empresarios, Por eso hay tanta gente preocupada por lo que pasa en Venezuela”, detalló.