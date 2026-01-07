Portavoz de la Casa Blanca aseguró que hay “máxima influencia” de Estados Unidos sobre las decisiones que tome Delcy Rodríguez en Venezuela

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, brindó una conferencia de prensa para exponer detalles acerca de la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

La Casa Blanca. Foto: REUTERS

La Casa Blanca realizó un anuncio vinculado a la “máxima influencia” de Estados Unidos sobre las decisiones que tome Delcy Rodríguez, presidenta interna de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Karoline Leavitt, portavoz del gobierno de Donald Trump, aseguró que "sus decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos“.

La situación de Venezuela dio vuelta al mundo entero e impactó de lleno no solo en Sudamérica, sino también en los estados involucrados en acuerdos comerciales y bilaterales con el país caribeño. Es por eso que Estados Unidos está brindando todo tipo de detalles acerca de los pasos a seguir y la portavoz de la Casa Blanca dejó en claro la postura de Donald Trump.

“La Administración mantiene una estrecha correspondencia con las autoridades interinas de Venezuela. Obviamente tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas de Venezuela en este momento y sus decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos”, expresó Karoline Leavitt, la portavoz de Casa Blanca.

Estados Unidos comunicó tres fases en Venezuela conformadas por estabilización, recuperación y transición a pocos días de la captura de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas militares del gobierno de Donald Trump. Marco Rubio, el secretario de Estado del país norteamericano, brindó detalles acerca de esta situación y reveló que los próximos pasos a seguir incluirán la toma de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, entre otras cosas.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses.

Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, la funcionaria -primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo- aseguró que, en estas “horas terribles de amenazas contra la estabilidad”, no va a descansar “ni un minuto para garantizar la paz”.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: REUTERS

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, dijo Rodríguez durante el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), durante el que denunció que Maduro y Flores son “rehenes” en Estados Unidos.