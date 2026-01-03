Javier Milei rompió el silencio tras la captura a Nicolás Maduro en Venezuela: “Apoyo total a Estados Unidos”

El presidente argentino se refirió al llamado de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y mostró respaldo al gobierno de Donald Trump.

La Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) se llevó adelante en en Mar-a-Lago, Florida. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei habló tras la captura de Estados Unidos a Nicolás Maduro en Venezuela que azotó al mundo entero. El presidente argentino, que consolidó una relación con el gobierno de Donald Trump durante el 2025, celebró lo que ocurrió durante este sábado 3 de enero, dijo que González Urrutia tiene que asumir como jefe de Estado y consideró que “es una excelente noticia para el mundo libre”.

En diálogo con LN+, Javier Milei rompió el silencio para referirse a la captura de Nicolás Maduro. “Lo que hay que comprender es que significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones, que en la última elección fue derrotado muy fuertemente y aun así quiso quedarse aferrado al poder. Eso es por el lado estrictamente político, si uno quiere, lo que estamos viendo es la caída de un dictador. Pero más fuerte todavía, y si es la línea por la cual Estados Unidos hace esta operación, es porque es un narcoterrorista", sostuvo.

En este sentido, consideró que si Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez -ambos mano derecha de Maduro- tienen la intención de seguir gobernando, “van a continuar los ataques en esta línea que ha hecho Estados Unidos”. Aunque aclaró: “Pero me parece que con esto queda muy debilitado el régimen, se empieza a resquebrajar y sería la base para que inicie y se recomponga quién es el verdadero presidente, que es González Urrutia”.

Argentina exigió acciones inmediatas con el gobierno de Venezuela. Foto: Reuters

En paralelo, cuestionó el posteo del presidente de Brasil Lula Da Silva porque “su postura fue muy distinta y muy condescendiente con el dictador narcoterrorista. Será cuestión de los intereses que tiene cada uno”. Y agregó: “Claramente a mí no me financió Venezuela y a mí me persiguieron, entonces claramente yo tengo una posición, eso se sabe cuando uno lo padece. De hecho, yo me enfrenté a la franquicia del socialismo del siglo XXI y sufrí la campaña sucia más fuerte de la historia, aún más fuerte que la que le hicieron a Trump”.

Sobre la reunión de emergencia que está convocando la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Milei dejó en claro la postura de Argentina. “Apoyo total a Estados Unidos, apoyo total a la moción de Estados Unidos. No tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”, indicó.

La Casa Rosada espera noticias de Estados Unidos sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo

La Casa Rosada sigue de cerca los movimientos de Estados Unidos en Venezuela y mantiene contactos permanentes con representantes de Washington, en un contexto que, según advierten en el Gobierno, todavía está lejos de resolverse.

Allí, subrayan que el conflicto “no está saldado”, debido a que continúan operando en el territorio venezolano fuerzas leales a Nicolás Maduro con capacidad de control en distintas regiones del país.

Nahuel Agustín Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela. Foto: Redes sociales.

De acuerdo con información a la que accedió TN, el Ejecutivo nacional recibe reportes a través de canales tanto formales como informales de la administración estadounidense, en especial mediante vínculos con la embajada y con áreas vinculadas a la seguridad y la inteligencia. Sin embargo, hasta el momento no hubo novedades concretas sobre la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo ni sobre el resto de los ciudadanos argentinos que permanecen detenidos en Venezuela.