Reforma laboral: continúan las negociaciones con las provincias y los aliados le reclaman al Gobierno

La controvertida “Ley de Modernización Laboral” se llevará al Congreso en el mes de febrero y las negociaciones parecen arduas para el Gobierno. Santilli recorre las provincias en búsqueda de aliados y Bullrich negocia con los otros bloques de la Cámara Alta.

Diego Santilli y Patricia Bullrich tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

El Gobierno buscará tratar el Proyecto de Ley de Reforma Laboral durante los primeros días de febrero en sesiones extraordinarias del Congreso. Para ello, necesita buscar más apoyos, y sus aliados aconsejan al oficialismo tener mesura para que no suceda lo que pasó con la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario.

Hasta el momento, Patricia Bullrich cuenta con un interbloque de 21 legisladores pero para el quórum debe llegar a los 37. Las voluntades faltantes se negocian con los radicales, quienes aportarían 10 bancas. El resto vendría del PRO y de posibles aliados de pequeños partidos provinciales. Por su parte, Diego Santilli inició negociaciones en las provincias así como lo había hecho por el presupuesto.

Senado de la Nación. Foto: NA

La situación actual del debate por la reforma laboral

El artículo más controvertido de la Ley de Modernización Laboral es el 191 que se refiere al impuesto a las ganancias. Busca reducirse la alícuota en este impuesto para sociedades, lo que permitiría una menor recaudación y menos coparticipación para las provincias. El entrerriano Guillermo Michel, de Unión por la Patria, presentó un informe que declara que la pérdida sería de $1.729.044 millones.

Por otro lado, Santilli viajó a Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres como primer paso en una extensa serie de negociaciones con las provincias por la Ley de Modernización Laboral. El objetivo principal es conseguir los votos en Senado y Diputados. Sin embargo, fuentes de Nación aseguran que esta negociación pasó a segundo plano por el tema de los incendios que están azotando a la provincia.

El Gobierno de Chubut ofrece una recompensa millonaria para dar con los responsables del incendio forestal que ya consumió más de 2.000 hectáreas en la zona de El Hoyo y otros sectores de la provincia, lo que provocó a su vez que más de 3.000 personas sean evacuadas. Foto: Gendarmería Nacional

En cuanto a la oposición más dura a la ley, encontramos al peronismo, la CGT y la duda de los diputados chubutenses a pesar de la intención del Gobierno nacional. En este sentido, Bullrich se pronunció a favor de buscar un diálogo con la central obrera.

“Ellos quieren hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar. Pero el diálogo tiene que ser sobre la base de un cambio, no sobre la base del status quo. Eso es lo único que nosotros decimos, que haya cosas que ellos puedan plantear, que puedan ser razonables, por supuesto que estamos dispuestos a escucharlos. Lo que no estamos dispuestos es a que todo siga igual. Porque el mercado laboral argentino está destruido desde hace muchísimos años y nosotros queremos que se genere un cambio, que se genere empleo, que las empresas se animen a emplear”, sentenció la jefa de la bancada libertaria en el Senado.

Bullrich denunció a “Chiqui" Tapia y Toviggino ante la CONMEBOL Foto: NA

Cómo sigue el debate según la agenda gubernamental

Santilli tendrá muchas reuniones en el mes de enero, con 10 provincias a recorrer. Los radicales Cornejo, Zdero y Zilloto de Mendoza, Chaco y La Pampa respectivamente, serán invitados a la Casa Rosada para negociar. Los radicales parecerían estar ya a favor de esta reforma pero el Gobierno quiere asegurarlo.

Bullrich junto a los Menem del Senado y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, buscarán reanudar negociaciones con los bloques aliados en los próximos días. Contemplarán los cambios que sean necesarios en la Cámara Alta para que luego sea aprobada en Diputados de manera sencilla.