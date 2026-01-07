El Gobierno trabaja en conseguir el apoyo para aprobar la Reforma Laboral: idas y vueltas para cambiar puntos clave del proyecto

La mesa política que rodea a Javier Milei todavía no logró acordar la estrategia que desplegará para conseguir las voluntades que le permitan aprobar la legislación durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Javier Milei espera que se apruebe la reforma laboral. Foto: x @madorni

Mientras varios integrantes del Gabinete se encuentran de vacaciones, la mesa política que rodea a Javier Milei todavía no logró acordar la estrategia que desplegará para conseguir las voluntades que le permitan aprobar la Reforma Laboral durante la segunda mitad del período de sesiones extraordinarias.

Un importante sector del Poder Ejecutivo, entre los que se encuentra la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se muestra abierto a escuchar a los actores que mantienen reparos con el proyecto del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y así instrumentar cambios menores.

Lo cierto es que esta posición es resistida por parte del círculo íntimo del presidente, que consideran que el articulado ya se vio sometido a cambios durante el proceso de redacción.

Sesiones extraordinarias en el Congreso. Foto: NA

Sin embargo, durante la segunda semana de enero funcionará en el Senado un equipo a cargo de la abogada Josefina Tajes para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas. Además, el 26 del mismo mes, los legisladores deberán debatir sobre la temática con intención de poder dar lugar al tratamiento previsto en los primeros días de febrero.

La estrategia del Gobierno para aprobar la Reforma Laboral

En este contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá trabajar para que la diversidad de posturas converjan en una estrategia conjunta que tendrá como principales alfiles a Bullrich y Martín Menem en el Congreso Nacional, y al armador Eduardo “Lule” Menem y al ministro del Interior, Diego Santilli.

La mesa política tiene planes de reeditar los habituales encuentros semanales en la planta baja de Casa Rosada a mediados de enero, cuando se reincorporen todos los funcionarios que se tomaron algunos días antes de encarar la negociación legislativa por una de las obsesiones del presidente Javier Milei.

En Balcarce 50 detectaron que los puntos más resistidos del proyecto residen en el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que aspira a que los empleadores aporten de manera obligatoria, cada mes, el 3% de la remuneración bruta de sus trabajadores.