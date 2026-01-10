Pablo Quirno, canciller. Foto: via REUTERS

Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana manifestaron este sábado su “firme rechazo” al decreto firmado por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien ordenó un recuento total de los votos y desconoció la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) al entender que la decisión afecta la institucionalidad democrática del país.

A través de un comunicado conjunto, Cancilería también repudió los episodios de violencia registrados el jueves 8 de enero contra dirigentes de la oposición y condenaron “todo acto de violencia política que busque alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño”.

"Reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras, tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional que confirmaron la voluntad de millones de hondureños expresada libremente en los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre", subrayó el comunicado del área a cargo de Pablo Quirno.

"Los Estados firmantes reclamamos a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo, y confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia“, concluyó el comunicado, que se difundió en medio de un escenario de fuerte tensión política en Honduras tras las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición por el resultado electoral y el rol de las instituciones encargadas del proceso.

Nasry “Tito” Asfura, presidente electo de Honduras. Foto: REUTERS

Semanas atrás, Asfura, respaldado también por el presidente estadounidense Donald Trump, convocó a la “reconciliación” nacional tras un escrutinio que tardó 25 días y quedó rodeado de sospechas. Sin embargo, el oficialismo de izquierda denunció fraude y habló de “una imposición extranjera” para declarar ganador al postulante conservador.

“Es tiempo de reconciliación, de unidad y de paz”, afirmó Asfura, quien fue dos veces intendente de Tegucigalpa, la capital del país caribeño. Honduras se mantiene dividido desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando fue destituido el entonces presidente Manuel Zelaya, esposo de la mandataria saliente Xiomara Castro.