Diego Santilli en búsqueda del apoyo de las provincias para aprobar la Ley de Reforma Laboral. Foto: NA

El Gobierno tiene la intención de aprobar la Ley de Modernización Laboral, más conocida como Reforma Laboral, en las sesiones extraordinarias del Congreso en febrero. Para ello, Santilli es el encargado de conseguir los votos pasando por las provincias.

La primera reunión fue con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en un primer paso de una extensa serie de negociaciones con las provincias; Santilli estima reunirse con 10 gobernadores más en el mes de enero.

Las próximas reuniones serán con representantes de Chaco, Mendoza y Corrientes, en ese orden. El gobernador chaqueño Leandro Zdero recibirá al ministro del Interior el lunes 12 de enero, mientras que el correntino Juan Pablo Valdés lo hará el jueves 15.

Adorni y Santilli mantuvieron un encuentro con los gobernadores de Catamarca y San Juan. Foto: Presidencia

Por su parte, Bullrich junto a los Menem del Senado y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, buscarán reanudar negociaciones con los bloques aliados en los próximos días. Contemplarán los cambios que sean necesarios en la Cámara Alta para que luego sea aprobada en Diputados de manera sencilla.

Cómo siguen las negociaciones

Santilli se reunirá esta tarde con Zdero para sumar el voto de la senadora Silvana Schneider. Luego, buscará el visto bueno de Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza y reconocido aliado de Javier Milei. Con ello, sumaría dos votos en Senado: Rodolfo Suárez y Mariana Juri. En Diputados, contaría además con Pamela Verasay, quien es la presidenta del bloque de la UCR en ese recinto.

En cuanto a Corrientes, la discusión se complica. Valdés reclama por los fondos coparticipables y la declaración de la emergencia hídrica por las inundaciones en la provincia. El Gobierno está dispuesto a ceder en ciertos puntos con tal de tener el visto bueno en Diputados sin muchas complicaciones para la Reforma Laboral.

Diego Santilli con Gustavo Valdés Foto: NA

Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos “Camau” Espínola serían quienes apoyen en Senado a la reforma por parte de la provincia del litoral.

Luego se dará la reunión con Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, que no suma senadores, pero sí Diputados: Francisco Morchio, Alicia Fregonese y Darío Schneider.

Punto por punto: los congresistas que dan su visto bueno

Salta : el gobernador Gustavo Sáenz aportaría el voto de la senadora Flavia Royón.

Tucumán : Osvaldo Jaldo aportaría el voto de Beatriz Ávila y tiene en duda a Sandra Mendoza.

Catamarca: Raúl Jalil aportaría el respaldo del senador Guillermo Andrada y de los diputados del bloque Elijo Catamarca, encabezados por Sebastián Nóblega.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

Jujuy : Carlos Sadir aún no se ha pronunciado sobre el tema.

Neuquén: Rolando Figueroa aportaría el visto bueno de Julieta Corroza en senadores.

Qué pide la oposición a la Ley

El peronismo es el mayor opositor de La Libertad Avanza en el Congreso por el artículo 191 que reduciría los fondos coparticipables al bajar la escala del impuesto a las Ganancias de las sociedades.

Impuesto a las Ganancias. Foto: Unsplash.

El senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna y Marianela Marclay advirtieron que “esta baja de la alícuota impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias y, por la ley provincial de coparticipación, en menores ingresos para los municipios”.