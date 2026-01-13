Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@FuerzaAerea_Arg

A más de 113 años desde su creación, la Fuerza Aérea Argentina planea continuar reforzando su capacidad operativa con la incorporación de tres aviones livianos para traslado sanitario. La iniciativa apunta a fortalecer el sistema de evacuación y transporte médico de la fuerza, una función clave tanto en el ámbito militar como en el apoyo a la comunidad ante emergencias.

Las aeronaves estarán asignadas a la II Brigada Aérea, con asiento en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y cumplirían misiones de MEDEVAC (evacuación aeromédica), traslado de pacientes, apoyo sanitario y enlace. Este tipo de aviones permite realizar operaciones rápidas y eficientes, con menores costos operativos en comparación con sistemas de mayor porte, además de garantizar una respuesta ágil ante situaciones críticas en distintos puntos del país.

Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@FuerzaAerea_Arg

El proyecto contempla la adquisición de plataformas livianas, con la posibilidad de optar por aeronaves bimotores del tipo Beechcraft King Air o Huron, modelos que ya forman parte del entorno operativo de la Fuerza Aérea. Incluso, no se descarta que el plan incluya unidades provenientes del mercado civil o la adaptación de aeronaves existentes, lo que facilitaría la logística, el mantenimiento y la capacitación del personal.

En términos presupuestarios, la iniciativa figura en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) bajo el código 121678 y prevé una inversión estimada de 13,7 millones de dólares. El monto incluye no solo la compra de las aeronaves, sino también su adecuación sanitaria, equipamiento y soporte asociado.

Las características de las aeronaves que pretende incorporar la Fuerza Aérea Argentina

Las aeronaves livianas que la Fuerza Aérea Argentina podría incorporar para misiones de traslado sanitario y transporte ligero se encuadran dentro de la categoría de aviones bimotores turbohélice, un segmento ampliamente probado tanto en el ámbito civil como militar. Se trata de plataformas versátiles, con bajos costos operativos y gran flexibilidad de configuración, adecuadas para cubrir grandes distancias dentro del territorio nacional con rapidez y eficiencia.

Entre las opciones más probables se encuentran modelos derivados del Beechcraft King Air, conocidos en su versión militar como C-12 o TC-12 Huron, aeronaves que ya forman parte del entorno operativo de las Fuerzas Armadas Argentinas. Estos aviones cuentan con cabina presurizada, lo que permite volar a mayor altitud y mejorar el confort y la seguridad en traslados prolongados, una característica clave para misiones sanitarias.

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuenta con aviones Beechcraft King Air c-12. Foto: Wikipedia.

Desde el punto de vista técnico, se trata de aeronaves impulsadas por dos motores turbopropulsores Pratt & Whitney PT6, reconocidos por su confiabilidad y eficiencia en consumo de combustible. Su velocidad de crucero ronda los 500 km/h, con una autonomía que puede superar los 2.500 kilómetros, lo que les permite cubrir extensas áreas del país sin escalas frecuentes. Además, pueden operar desde aeropuertos de infraestructura media, ampliando el abanico de destinos posibles.

En cuanto a capacidad, estos aviones pueden transportar hasta doce personas, aunque su principal fortaleza es la posibilidad de reconfigurar rápidamente el interior. Esto permite instalar camillas, equipamiento médico y asientos para personal sanitario, adaptando la aeronave a misiones de evacuación aeromédica (MEDEVAC), traslado de pacientes críticos o apoyo ante emergencias y catástrofes.

Su incorporación resulta estratégica porque combina estandarización logística, facilidad de mantenimiento y polivalencia operativa. Al tratarse de modelos ya conocidos por la Fuerza Aérea, se reducen los costos de capacitación y soporte técnico, al tiempo que se refuerza una capacidad sensible como el transporte sanitario, fundamental tanto para la defensa como para el apoyo a la población civil.