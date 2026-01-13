Villaruel y Milei protagonizaron un nuevo cruce

Victoria Villarruel se pronunció en la red social X sobre los incendios en la Patagonia y afirmó su compromiso con la presentación de una reforma en el Código Penal ante el Congreso de la Nación. En este sentido, una vez más se mostró lejos de Javier Milei y hubo una supuesta disputa por la solicitud de un avión para sobrevolar la zona de Epuyén. El entorno del presidente habría dado la negativa, pero desde la mesa chica de la vicepresidenta dicen que no existió formalmente esa solicitud.

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Incendios en Chubut: el descargo de Victoria Villaruel

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos", sentenció en su cuenta de X. Y agregó: “Voy a proponer a los Senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego”.

Además, Villaruel sostuvo: “Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección“. En este sentido, tomó la decisión de proponer la actualización en el Código Penal para encarcelar a aquellos que inicien el fuego ”sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología".

La vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores se respaldó en el artículo 41 de la Constitución, que sostiene “el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado”.

Victoria Villarruel sobre los incendios en Epuyén Foto: @VickyVillarruel en X

Qué dicen desde el entorno del presidente

Desde el Gobierno libertario circuló la información de que la Agencia Federal de Emergencia (AFE) habría recibido una solicitud para disponer de un helicóptero para sobrevolar la zona. El Ministerio de Seguridad habría rechazado el pedido, pero el entorno de Villarruel niega la existencia del mismo y exigen que se haga pública la solicitud.

Milei sobre los incendios en la Patagonia Foto: @JavierMilei en Instagram

En este marco, una fuente presidencial aseguró a Infobae que “los helicópteros están destinados a la emergencia, a las urgencias, no a sacarse fotos, porque además no es solo apagar el fuego, hay toda una estructura de emergencias. No podemos ocupar recursos para otros fines”. Por el lado de Villarruel, sus aliados remarcaron que mientras visitaba el sur, el presidente usaba IA en redes sociales para hablar el tema mientras permanece en Buenos Aires.