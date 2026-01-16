El presidente encabezó una reunión de Gabinete. Foto: Noticias Argentinas

Javier Milei asistirá este viernes por la noche al Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, y el sábado viajará a Paraguay para asistir a la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Tras la breve estadía en el país vecino, el presidente emprenderá el domingo la partida a Suiza para disertar en el Foro Económico de Davos que se celebrará del lunes 19 al viernes 23 de de enero.

Javier Milei en el Foro de Davos. Foto: Reuters.

En el festival de Jesús María, la atracción principal será el histórico cantautor Chaqueño Palavecino. Así, se suma a la lista de los presidentes que han presenciado el festival con Néstor Kirchner (2004) y Mauricio Macri (2026). Además, planea ser recibido por Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque oficialista en Córdoba.

En Paraguay, en tanto, Milei buscará enviar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

Por otro lado, el mandatario confirmó en sus redes sociales que a fines de mes participa de la nueva edición del festival Derecha Fest que se realizará en Mar del Plata el 27 de enero.

Milei tiene previsto viajar a la Costa Atlántica en cumplimiento del cronograma de dos bajadas al territorio por mes que planifica el comando de campaña de la La Libertad Avanza (LLA).

Derecha Fest Foto: @DerechaFest en X

Los detalles de La Derecha Fest

El evento tendrá como principal organizador a Nicolás Marquez, biógrafo del mandatario, y al equipo de La Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre.

La actividad se presenta como “el evento más antizurdo del país” que “desembarca en la costa”.

Aún sin sede ni modalidad, los libertarios se concentrarán en la ciudad costera para un evento que promete exposiciones y música.

LLA trabaja desde hace semanas en concretar una nueva visita al interior de la provincia de Buenos Aires y que podría incluir una recorrida por el centro de Mar del Plata, una actividad que Milei suele llevar a cabo cada vez que visita la ciudad balnearia.

El rol de Argentina en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Tras más de 25 años de negociaciones, el Mercosur y la UE alcanzaron finalmente un acuerdo comercial que será firmado el 17 de enero de 2026 en Paraguay, marcando un antes y un después en la inserción internacional de Argentina y sus socios regionales.

Este tratado promete cambios estructurales profundos para la economía argentina, con beneficios claros para algunos sectores y riesgos significativos para otros.

Desde el Gobierno de Milei, se celebró la decisión del Consejo Europeo de aprobar la firma del acuerdo como un logro “histórico”. Según funcionarios oficiales, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, beneficiando prácticamente a la totalidad de las exportaciones agrícolas.

Esto abre un enorme mercado de casi 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial, para productos como soja, aceite, miel, frutas y otros alimentos, sectores que tradicionalmente fueron motores de la economía argentina.