Milei en Mar del Plata Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Javier Milei confirmó vía X que participará del evento de “La Derecha Fest” en Mar del Plata el 27 de enero. “Nos vemos en Mar del Plata. VLLC”, sentenció el presidente. Este festival se promociona como “el evento más antizurdo del país”.

La decisión fue tomada en el marco de la campaña por la reelección presidencial del 2027. El organizador del evento es Nicolás Márquez, biógrafo del primer mandatario argentino, y lo dirige Javier Negre, periodista español. Incluirá una “feria del libro libertaria”, música y, según su afiche oficial, a “los mejores oradores de Argentina”.

Derecha Fest Foto: @DerechaFest en X

Cómo sigue la agenda del presidente Milei

El domingo 18 de enero, el presidente viajará a Córdoba para participar del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la localidad homónima, que tendrá como atracción principal al histórico cantautor el Chaqueño Palavecino. Lo acompañarían el ministro del Interior, Diego Santilli, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Se suma a la lista de los presidentes que han presenciado el festival con Néstor Kirchner (2004) y Mauricio Macri (2026). Además, planea ser recibido por Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque oficialista en Córdoba.

Festival Jesús María Foto: prensa

Por otro lado, no se prevé ningún acercamiento con Martín Llaryora, gobernador de la provincia y referente del peronismo que se encuentra de vacaciones y no ha mantenido conversaciones colaborativas con él.

El mismo fin de semana, Milei tiene en agenda un viaje exprés a Asunción, Paraguay, donde asistirá a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y luego emprenderá la partida a Suiza, para disertar al Foro Económico de Davos que se celebra del 19 al 23 del mes.

El rol de Argentina en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Tras más de 25 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea (UE) alcanzaron finalmente un acuerdo comercial que será firmado el 17 de enero de 2026 en Paraguay, marcando un antes y un después en la inserción internacional de Argentina y sus socios regionales. Este tratado promete cambios estructurales profundos para la economía argentina, con beneficios claros para algunos sectores y riesgos significativos para otros.

Desde el gobierno argentino, liderado por Javier Milei, se celebró la decisión del Consejo Europeo de aprobar la firma del acuerdo como un logro “histórico”. Según funcionarios oficiales, la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones argentinas y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%, beneficiando prácticamente a la totalidad de las exportaciones agrícolas. Esto abre un enorme mercado de casi 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial, para productos como soja, aceite, miel, frutas y otros alimentos, sectores que tradicionalmente fueron motores de la economía argentina.

La exportación de frutas aumentará con el tratado Mercosur-UE. Foto: REUTERS

Entre los principales beneficiados se destaca, en primer lugar, la agroindustria, un rubro históricamente fuerte en el país y con amplio margen para ganar mercados en Europa. La eliminación o reducción de aranceles favorecerá tanto a los productos primarios como a su industrialización, impulsando exportaciones de soja, trigo, maíz y otros granos, además de carnes, vinos y biocombustibles como el biodiésel.

Otro sector que aparece entre los grandes ganadores es el de la energía. En un contexto internacional marcado por la necesidad europea de diversificar sus fuentes de abastecimiento y reducir su dependencia del gas ruso, Argentina se posiciona como un proveedor confiable y complementario. El potencial de Vaca Muerta, junto con los desarrollos en gas y energías renovables, coloca al país en un lugar estratégico, ya no solo como competidor agrícola, sino como un actor relevante en el mapa energético global.