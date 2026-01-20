Crece el optimismo en el Gobierno por la aprobación de la Reforma Laboral:

Diego Santilli. Foto: NA

En busca de seguir sumando apoyos de cara al debate de la Reforma Laboral, el Gobierno, a través de Diego Santilli, se reunirá este miércoles con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

En tanto, el ministro del Interior se reunirá el jueves con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Diego Santilli y Rogelio Frigerio. Foto: Gobierno de Entre Ríos

En el Gobierno, aseguran tener el número necesario para aprobar el proyecto que se tratará del 10 al 11 de febrero.

Asimismo, descartan cambios en el articulado, aunque admiten que no tendrían problemas en implementar modificaciones siempre y cuando “no alteren el espíritu de la norma”.

Sesiones extraordinarias en el Congreso. Foto: NA

En el Gobierno destacan además que ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar, en referencia a los mandatarios Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Sáenz, de Salta, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

En en la Casa Rosada descartan de todos modos implementar “compensaciones” a los gobernadores que se muestran reticentes al articulado tributario del proyecto diseñado por Federico Sturzenegger.

Javier Milei le tomó juramento a Federico Sturzenegger. Foto: Presidencia

Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la reforma laboral y cambios a la ley de Glaciares.

La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, que lleva la firma de Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.